Четверг, 30 Ноября 2023 14:51

АрмИнфо. Евросоюз привержен миру и стабильности в регионе Южного Кавказа и для этого вкладывается значительный политический капитал высокого уровня. Об этом заявил глава делегации Евросоюза в Армении Василис Марагос, на уточнение, почему же ЕС не спешит вводить санкции в отношении Азербайджана, особенно принимая во внимание последнюю агрессию против Нагорного Карабаха.

"Евросоюз очень четко выразил свою позицию против применения силы и в отношении поддержки прав армян Нагорного Карабаха", - сказал дипломат в интервью "Арменпресс". В этом ключе он напомнил, что буквально несколько дней назад спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар дал Агентству обширные комментарии по этому поводу, и нет нужды вновь комментировать эти вопросы.

На уточнение, что может сделать ЕС в вопросах восстановления территориальной целостности Армении и возвращения армянских пленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане, Марагос подчеркнул, что Евросоюз посредством присутствия своей гражданской миссии в Армении, а также контактов Еревана и Баку, очень четко представляет ситуацию на местах.

"Мы понимаем важность этих вопросов для Армении и, в более широком смысле, для мира и стабильности в регионе, что и является нашей основной целью. Евросоюз неоднократно призывал стороны гарантировать неприменение силы и сохранять дистанцию между силами, чтобы снизить напряженность на местах и возможную эскалацию. Мы также призвали к мирному разрешению всех вопросов в рамках заседаний делимитационных комиссий и более широких процессов урегулирования отношений. Надеемся, что в ближайшем будущем по этим и другим вопросам удастся достичь определенного взаимопонимания, в том числе и на очередном заседании комиссий по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, запланированном на 30 ноября 2023 года", - подчеркнул европейский дипломат.

На вопрос, рассматривает ли ЕС возможность дополнительной помощи беженцам из Арцаха, посол констатировал, что на сегодняшний день Евросоюз вместе со своими государствами-членами выделил более 50 миллионов евро на оказание срочной помощи беженцев из Нагорного Карабаха.

"Эта помощь доводилась различными путями. Мы уже предоставили материальную поддержку и работаем с гуманитарными партнерами, чтобы довести ее. Наша гуманитарная помощь в основном включает продукты питания, предметы гигиены, жилье и предметы первой необходимости. Более 60 % беженцев уже воспользовались нашей поддержкой. Мы также работаем с правительством над предоставлением пакета бюджетной поддержки в размере 15 миллионов евро, о котором в Гранаде объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Этот пакет будет способствовать многопрофильной поддержке правительства в удовлетворении потребностей беженцев в денежной помощи, продовольствии, энергии и временном жилье. В контексте наших текущих обсуждений с правительством относительно дальнейшего укрепления отношений ЕС-Армения, будет рассмотрен и вопрос дальнейшей поддержки. В центре внимания ЕС по-прежнему находятся гуманитарные нужды более 100 000 армян, бежавших в Армению из нагорного Карабаха, и обеспечение средств к их существованию", - продолжил он.

Меж тем, на уточнение планирует ли ЕС в ближайшем будущем расширить количество членов гражданской миссии в Армении, посол вновь напомнил о полномочиях EUMA и обратил внимание, что они представляют доклады о своих наблюдениях в ЕС и государствам-членам Евросоюза.

"С момента развертывания миссии произошел сдвиг в сторону стабилизации ситуации на местах, поэтому миссия четко выполняет обязательства, взятые на себя своим мандатом. Что касается расширения миссии, то, как недавно упомянул Верховный представитель ЕС Боррель, мы работаем над размещением большего количества наблюдателей и большего патрулирования. Добавлю, что с момента моего приезда в сентябре 2023 года я встречался со многими наблюдателями и внимательно слежу за их деятельностью. Я впечатлен их профессионализмом и преданностью своему делу. Меня впечатляет и теплый прием армянского населения, который высоко ценится Европейским Союзом и способствует работе миссии", - сказал Марагос.

Вместе с тем он подчеркнул, что и Евросоюз, и Армения в первую очередь заинтересованы в ускорении реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, поскольку оно имеет большой потенциал, и на его основе реализуется множество инициатив.

" Сейчас мы активно работаем над дальнейшей реализацией потенциала соглашения и в направлении того, чтобы принести больше пользы гражданам и бизнесу Армении. 26-27 октября Европейский совет пригласил Верховного представителя ЕС и Комиссию, чтобы представить варианты наилучшего укрепления отношений ЕС-Армения во всех направлениях. 13 ноября в Совете по международным отношениям прошло первое обсуждение различных направлений сотрудничества, в том числе и сотрудничества в сфере безопасности.

Сейчас мы активно работаем с нашими армянскими партнерами, чтобы вместе определить будущие направления сотрудничества. И с этой целью на этой неделе в Армению прибыла команда Службы внешних действий ЕС и Европейской комиссии, чтобы обсудить с нашими армянскими коллегами возможные перспективы укрепления отношений ЕС- Армения. Верховный представитель ЕС также пригласит министра иностранных дел Армении принять участие в заседании Совета по внешним связям министров иностранных дел ЕС, чтобы продолжить обсуждение в этом направлении. Это заседание состоится в декабре", - добавил дипломат.

Касаясь сроков начала диалога о либерализации визового режима между Арменией и ЕС, особенно на фоне трудностей, с которыми многие граждане РА сталкиваются в посольствах стран Евросоюза при бронировании дней для получения визы, посол заверил, что армяне в значительной степени пользуются соглашением об упрощении визового режима, увеличилось предоставление мульти-виз.

"Однако мы хорошо осознаем проблемы и активно работаем над их решением. Две недели назад у нас состоялось очень продуктивное заседание Объединенного комитета по упрощению визового режима, в ходе которого был зафиксирован прогресс и подробно были обсуждены все вопросы.

Что касается увеличения количества заявлений на получение визы, комиссия попросила государства-члены улучшить свои оперативные возможности, чтобы справиться с увеличением количества заявлений на получение визы, предоставив больше времени для приема. Хочу напомнить, что 13 ноября 2023 года Совет по внешним связям также обсудил возможности либерализации визового режима для Армении. Мы в дальнейшем активно будем работать над изучением таких вариантов",- подытожил дипломат.