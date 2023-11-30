Четверг, 30 Ноября 2023 14:48

АрмИнфо. Правительство Армении уточнило процедуры реализации права на пенсию для лиц, вынуждено перемещенных из Нагорного Карабаха.

Как заявил заместитель министра труда и социальных вопросов Давид Хачатрян, представляя 30 ноября проект решения, предлагается установить отдельный порядок, который определит особенности порядка назначения, перерасчета, изменения вида пенсии, выплаты и ведения дел по назначению пенсии лицу со статусом беженца.

Отмечается что лицо, признанное беженцем, взятое под временную защиту соответствующим решением Правительства, пенсионное дело которого имеется в пенсионной базе Нагорного Карабаха, может подать онлайн-заявление о назначении пенсии до 1 июня 2024 года. <Более того, к заявлению не будет необходимости прилагать какие- либо документы>, - уточнил Хачатрян.

Однако, по словам замминистра, в некоторых случаях потребуется предоставить соответствующие документы. <В частности, это случаи, когда у человека истек срок нетрудоспособности и последний не успел пройти медико-социальную экспертизу в Нагорном Карабахе, либо прошел, но право на получение пенсии в Нагорном Карабахе не было реализовано>, - отметил замминистра. Справки, выданные медико-социальной экспертизы НК станут основанием для получения пенсии по инвалидности вне зависимости от наличия в базе данных о медико-социальной экспертизе. Крайний срок назначения пенсии устанавливается до 31 декабря 2028 года.

Напомним, что 22 ноября армянский парламент принял изменения и дополнения в закон <О государственных пенсиях> и поправок в смежные законы, согласно которым в Армении вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха начнут выплачивать пенсии и пособия. В результате, переселенцы из Нагорного Карабаха получили право на получение пенсий и пособий при соблюдении соответствующих требований, установленных законодательством Республики Армения. И это произойдет независимо от того, получали ли они пенсии или пособия в Нагорном Карабахе. Беженцам нужно представить соответствующее заявление в уполномоченный орган. Также будет проведен подсчет стажа. В случаях, когда человек не получал пенсии в Нагорном Карабахе, ему следует лично обратиться в любой территориальный отдел Единой социальной службы для ее оформления в Армении.

Такой же упрощенный режим будет касаться не только пенсий, но и других социальных выплат (пособия по инвалидности, уходу за ребенком и др). Единственным условием для получения пенсии, как и в случае с гражданами РА, будет постоянная прописка в республике.