Четверг, 30 Ноября 2023 11:22

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи посетил Тавушскую область.

Как сообщает пресс-служба французского посольства, цель визита - сотрудничество в сфере сельского хозяйства и развития села. Его сопровождали в поездке делегация, возглавляемая президентом Ассоциации сельских мэров Франции и Армянского фонда Франции Мишелем Фурнье.