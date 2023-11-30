Четверг, 30 Ноября 2023 10:59

АрмИнфо. В рамках 30-го Министреала ОБСЕ в Скопье глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с коллегой из Нидерландов Хэнкой Брюинс Слот.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники с удовлетворением отметили, что между двумя странами развивается активный политический диалог, и выразили готовность предпринять совместные шаги в целях расширения двусторонней повестки дня по новым направлениям.

Были обсуждены вопросы, связанные с повесткой дня всестороннего партнерства Армения-ЕС, с удовлетворением отмечена динамика развития сотрудничества. Касаясь процесса реформ в сфере укрепления демократических институтов, верховенства закона и защиты прав человека в Армении, Мирзоян отметил важность решительной поддержки Нидерландами, в том числе и в формате ЕС, демократии в Армении и суверенитета.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, а также о шагах, предпринятых для установления прочной стабильности на Южном Кавказе. В этом контексте Мирзоян представил своему коллеге видение РА, в которое также входит разработанный правительством РА проект "Перекресток мира".

Был рассмотрен вопрос удовлетворения потребностей и прав армян, насильственно перемещенных Азербайджаном из-за этнических чисток в Нагорном Карабахе.