Четверг, 30 Ноября 2023 10:57

АрмИнфо.На полях министерской конференции ОБСЕ в Скопье состоялась встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обсудили вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью на Южном Кавказе, затронули последние процессы в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Мирзоян подчеркнул, что, несмотря на деструктивную позицию Азербайджана, проведенную в Нагорном Карабахе этническую чистку и существующие гуманитарные проблемы, Ереван направил Баку предложения по проекту мирного договора в соответствии с известными принципами, и в случае четкой приверженности им, можно будет согласовать проект и добиться существенного прогресса в этом направлении.

Были затронуты региональные программы, в контексте которых Мирзоян коснулся проекта армянского правительства "Перекресток мира", указав на ожидаемые в результате его реализации преимущества для стабильности региона.

В ходе встречи собеседники коснулись армяно-американской двусторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями о существующем сотрудничестве на двусторонних и многосторонних площадках и перспективах его расширения.