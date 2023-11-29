Среда, 29 Ноября 2023 20:26

АрмИнфо.С 27 по 29 ноября в Армении находилась делегация представителей Службы внешних связей ЕС и Еврокомиссии для рассмотрения возможных направлений углубления и укрепления связей ЕС- Армения во всех сферах, в том числе в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в РА. ЕС и Армения привержены построению партнерства, которое принесет ощутимую пользу гражданам. В ходе состоявшихся встреч были обсуждены пути дальнейшего укрепления сотрудничества и реализации реформ, в том числе посредством инвестиций, в частности, в энергетику, транспорт, цифровые технологии, исследования и инновации.

Состоялся обмен идеями о том, как лучше всего использовать инвестиции для удовлетворения насущных потребностей перемещенных карабахских армян и обеспечения их интеграции, а также для повышения социальной и экономической устойчивости Армении в долгосрочной перспективе. Европейский Союз и Армения заинтересованы в продолжении сотрудничества в области реформы в сферах юстиции и полиции и укреплении сотрудничества в сфере миграции и мобильности, а также в изучении перспектив возможного начала диалога с Арменией по либерализации визового режима. Стороны также достигли договоренности об изучении возможных направлений укрепления сотрудничества между Агентством Евросоюза по безопасности внешних границ "Фронтекс" и Арменией.

В ходе встреч была дополнительно подтверждена взаимная заинтересованность Армении и ЕС в продолжении диалога и сотрудничества в сферах безопасности и обороны. В частности, Европейский Союз дополнительно изучит нелетальную поддержку вооруженных сил Армении в рамках Европейского фонда мира.

В связи с визитом было объявлено о запуске инвестиционной координационной платформы между Европейским Союзом и Республикой Армения.

Платформа объединит ЕС, правительство Армении и международные финансовые институты и поможет дальнейшему увеличению инвестиций ЕС в Армению в рамках Экономического и инвестиционного плана, который уже мобилизовал до 500 миллионов евро инвестиций в Армению. В ходе первого заседания платформы были подписаны две новые программы, направленные на повышение энергоэффективности детских садов в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), а также на поддержку армянского МСП в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Европейский Союз подтвердил свою постоянную поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе Алматинской декларации 1991 года, основанной на принципах взаимного признания территориальной целостности и нерушимости границ. По итогам обсуждений Совета по внешним отношениям 13 ноября ЕС также усилит миссию ЕС в Армении.

В рамках визита представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и <Фронтекс> присоединились к представителям Службы внешних действий ЕС и Европейской комиссии. Делегация встретилась с вице-премьерами Мгером Григоряном и Тиграном Хачатряном, заместителем министра иностранных дел РА Паруйром Оганесяном и заместителями министров соответствующих сфер. Они также обменялись идеями с организациями гражданского общества, а также с представителями ООН.