Среда, 29 Ноября 2023 20:18

АрмИнфо. Правительство РА и представительство ООН в Армении официально приступили к работе Совместного руководящего комитета, который является ключевым элементом реализации Рамочного документа ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития для Армении на 2021-2025 годы.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, в рамках заседания комитет обсудил прогресс Республики Армения в реализации Целей устойчивого развития ООН и возникшие проблемы, в том числе массовый приток вынужденно перемещенных беженцев из Нагорного Карабаха. Комитет подчеркнул важность комплексного удовлетворения гуманитарных потребностей беженцев и потребностей развития, а также обеспечения их устойчивого развития. В комитете также подчеркнули необходимость наметить дальнейшие меры по реализации ЦУР ООН с учетом текущей социально-экономической, гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью в стране.

Как отметил в своем выступлении вице-премьер РА Мгер Григорян, Армения, будучи приверженной реализации повестки до 2030 года, продолжает прилагать усилия для реализации целей устойчивого развития. Ярким доказательством этой приверженности является амбициозная программа реформ, реализуемая правительством, основанная на ориентированности на интересы людей, инклюзивности и защите прав человека. <На пути устойчивого развития и укрепления демократии Организация Объединенных Наций была и остается одним из наших важнейших партнеров, которая всегда была сторонником социально-экономического прогресса в Армении, внедрения системы хорошего управления и ряд других мероприятий>, - отметил вице-премьер.

В свою очередь, исполняющая обязанности постоянного координатора ООН в Армении Нанна Скау отметила, что создание комитета имеет большое значение для существующего партнерства между Республикой Армения и Организацией Объединенных Наций. <В условиях открытого диалога правительство РА и ООН имеют общее видение развития страны. Именно посредством этого диалога мы стремимся расширить возможности людей, нарастить потенциал и создать для них благоприятную среду>, - подчеркнула представитель ООН.

На заседании было отмечено, что при приверженности сотрудничеству, инклюзивности и подотчетности заседания комитета будут проводиться не реже одного раза в год, укрепляя основу стабильного и развивающегося партнерства между правительством Армении и Организацией Объединенных Наций.