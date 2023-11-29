Среда, 29 Ноября 2023 17:10

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на улице Парпеци, жилые дома 52, 54 на улице Пушкина, жилой дом 50 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 27, 27а на пр. Маштоца, жилые дома 1, 16, 17, 18 , 19 в 1-ом квартале Давташена, частные дома 1-24 на 1-ой улице Канакера, жилые дома 3/2, 3/3 на Тбилисском шоссе, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина и школа N77;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично улицы Маркса, Огостоси 23 в городе Арташат;

11:00-17:00 частично улицы Анрапетутяна, Ереванян, Азатамартикнери, частично улицы 3-10, частично переулки 6, 7, 9 в городе Масис;

в Котайкской области:

11։00-12:00 абоненты-жильцы на Арзнийском шоссе 2;

11։00-14։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Лорийской области:

12:00-14:00 кварталы 5-14, улицы Ереванян, Эребуни, Пушкина, Абовяна, Демирчяна, Гагарина, Наири, Крупской, Шираза, Гетапня, Дпроцаканнери, Лчапня, Орджоникидзе, Ареваин, Латишакан в городе Ташир;

12:00-15:00 села Лори-Берд, Леджан, Агарак, Йахдан, Овнанадзор, Когес.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на улице Парпеци, жилые дома 52, 54 на улице Пушкина, жилой дом 50 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 27, 27а на пр. Маштоца, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36, 40 на улице Московяна;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично улицы Араза, Исакова в городе Арташат.