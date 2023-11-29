Среда, 29 Ноября 2023 16:56

АрмИнфо.Турецкие хакеры взломали образовательный сайт, на котором собраны статьи, связанные с QR-кодами армянских школьных учебников. Об этом сообщил в социальных сетях эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян.

"Так десятки тысяч детей вместо чтения статей и домашних упражнений нашли на этом сайте вчера и сегодня турецкий флаг. Спасибо, что это не было вредоносное ПО или порно", - написал Мартиросян.