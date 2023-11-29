Среда, 29 Ноября 2023 16:25

АрмИнфо. Вернулся в Брюссель после вчерашнего хорошего визита в Анкару. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

"Были обсуждены вопросы, представляющие общий интерес между ЕС и Турцией в отношении региона Южного Кавказа. В частности, мирный процесс между Арменией и Азербайджаном", - добавил он, выложив фото из аэропорта.

Ранее АрмИнфо сообщало о встрече Клаара с замглавы МИД Турции.