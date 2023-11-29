Среда, 29 Ноября 2023 15:17

АрмИнфо.В Лондоне 28 ноября состоялись шестые армяно-британские оборонные стратегические консультации. Армянскую делегацию возглавил начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны РА Левон Айвазян.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе консультаций были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

Айвазян представил своим британским коллегам ситуацию с безопасностью вокруг Армении и шаги, предпринятые армянской стороной в направлении регионального мира и стабильности, в том числе проект "Перекресток мира". Были также представлены масштабные реформы, проводимые в Вооруженных силах РА. Стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, обоюдно отметили значительный потенциал сотрудничества по ряду новых направлений и готовность реализовать достигнутые договоренности.

По итогам консультаций Левон Айвазян и директор по вопросам политики в России, Восточной Европе и Центральной Азии Минобороны Великобритании Дэвид Морган подписали План армяно-британское оборонного сотрудничества на 2023-2024 годы.

Была достигнута договоренность о проведении в Ереване седьмых оборонных стратегических консультаций.