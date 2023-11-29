Среда, 29 Ноября 2023 14:13

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин пока не планирует общаться по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном, при этом Пашиняна ждут на традиционный неформальный саммит СНГ в конце года в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В настоящий момент - нет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в планах Путина такой разговор.

Представитель Кремля напомнил, что в конце декабря в Петербурге намечены "традиционные предновогодние мероприятия". "Дело в том, что они не будут чисто праздничными, это будут рабочие мероприятия с рабочей повесткой дня. И в случае, если господин Пашинян туда приедет, а его ждут, так же, как и всех, то будет прекрасная возможность говорить", - пояснил Песков, передает ТАСС.

Он отметил также: "Если главы государств не посчитают необходимым сделать это ранее, это будет их решение в таком случае".