Среда, 29 Ноября 2023 14:12

АрмИнфо. 29 ноября 2023 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении экс-посла Армении в Ватикане, зятя третьего президента Армении Сержа Саргсяна Микаэла Минасяна и передало его с материалами дела в Антикоррупционный суд на дистанционное судебное разбирательство.

Как сообщает Генеральная прокуратура РА, Минасян, занимая в 2008-2012 гг. должность первого замглавы аппарата президента РА, а в 2013-2018 гг. посла РА при Святом Престоле, вопреки законодательному запрету на осуществление предпринимательской деятельности, до 2016 г. как лично, так и со своими друзьями А.П. и Л.А. принимал участие в управлении предприятием, узаконивая имущество в особо крупных размерах, полученное преступным путем.

Решением прокурора по надзору, уголовное преследование в отношении М.М. инициировано по признакам п.1-го ч.3-й ст.190-й УК РА (легализация особо крупных сумм имущества, полученного преступным путем (отмывание денег).

Так, следствием установлено, что из выделенного решением правительства от 21 мая 2001 г. из состава имущества ЗАО <Армэнергоремонт> Министерства энергетики участка <Дзора ГЭС>, являющегося госсобственностью, была создана ЗАО <Дзора ГЭС>. Полномочия по управлению акциями компании были возложены на Минобороны. 16 декабря 2010 года Минобороны был разработан проект секретного решения правительства об одобрении заключения крупной сделки по отчуждению имущества на 3,6 млрд. драмов, принадлежащего ООО <Дзорагет гидро>, фактически управляемой М.М. <Дзорагет гидро> была основана со стороны афиллированных с ним A.П. и Л.А. посредством зарегистрированных 27 октября 2010 года на Британских Виргинских островах компаний <Эм Джи Ди Си Инк> и ООО <Вод Груп>.

По договору купли-продажи имущества, заключенному 20 декабря 2010 года, имущество ЗАО <Дзора ГЭС> рыночной стоимостью почти 4,65 млрд. тыс. драмов было отчуждено за 3,6 млрд. драмов ООО <Дзорагет гидро>, управляемой М.М.

Затем правительство, с целью установления льгот для ООО <Дзорагет гидро>, в 2011 году повысило показатель мощности с 10 МВт до 30 МВт, который был установлен для малых гидроэлектростанций. В результате - ООО <Дзорагет гидро> мощностью в 26,4 МВт, являющаяся крупной ГЭС, была включена в список малых гидроэлектростанций. Затем Комиссия по регулированию общественных услуг изменила методику расчета тарифов на продажу вырабатываемой <Дзорагет гидро> электроэнергии. В результате <Дзорагет гидро> дополнительно получила от потребителей (физ и юрлиц) более 3,75 млрд. драмов.

М.М. скрыл факт фактической принадлежности ему 30% акций <Дзорагет гидро> и в 2011- 2016 гг. получил дивиденды в размере более 1,113 млрд. драмов.

Отмечается, что в целях искажения преступного происхождения особенно крупной суммы денег, фактически полученных от в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности в указанный период - 333 млн. 861 тыс. драмов, с намерением легализовать их, М.М. смешал вышеупомянутые деньги с другими своими доходами, затем различными гражданско-правовыми сделками, то есть способами совершения различных банковских операций, он придал им юридический вид.

Напомним, что еще с 2020 года Микаэл Минасян обвиняется в незаконном обогащении представлении в декларации о доходах и имуществе ложных сведений и легализации имущества, полученного преступным путем, он объявлен в розыск.