|ЕС и Армения рассматривают перспективы укрепления и углубления партнёрства
|Армения продолжает прилагать усилия для реализации целей устойчивого развития - Мгер Григорян
|Омбудсмен Армении рассказала послу Франции о проблемах вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Дирижера Эдуарда Топчяна шантажируют кибепреступники
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Профессор Варшавского университета об Армении: Географически мы находимся довольно далеко друг от друга, но на самом деле мы очень близки и связаны особыми нитями
|Турецкие хакеры взломали армянский образовательный сайт
|Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу рассказал о целях визита в Анкару
|Комитет Европарламента по иностранным делам проголосовал за доклады CFSP и CSDP, в которых осуждается нападение Азербайджана на Нагорный Карабах
|Экс-командующий АО Арцаха увидел в кадровой политике Пашиняна элементы предательства
|В Лондоне прошли шестые армяно-британские оборонные консультации
|Кремль: Путин пока не планирует общаться по телефону с Пашиняном
|Прокурор направил в суд на дистанционное рассмотрение дело в отношении экс-посла Армении при Святом Престоле Микаэла Минасяна
|Встреча глав комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы состоится на участке Тавуш-Газах
|Самвел Бабаян: нагорно-карабахский конфликт не решен, и не может быть решен ни в какой период времени
|Американский дипломат: США продолжат предлагать свои добрые услуги для проведения встреч между Арменией и Азербайджаном
|Нужно исходить не из надежд, а из конкретных фактов: Захарова об участии Пашиняна в заседаниях СНГ и ЕАЭС в Петербурге
|Позабыв о своей "бархатистости", руководство мэрией Еревана предлагает повысить плату за парковку почти в 20 раз
|В Москве выступили против изменения этноконфессионального баланса в Старом городе Иерусалима на фоне конфликта вокруг "армянских садов"
|Конверс Банк выступает андеррайтером корпоративных облигаций компании Евротерм
|Агентство "Мы - наши горы" запускает проект "Помощь арцахским мастерам"
|Спикер НС РА: лучшим способом для выживания Армении и Азербайджана является жизнь в мире и в торговле
|Компания "Веолия Джур" сообщает об аварии на водопроводе "Катнахпюр 5-й"
|Постпред Армении: ООН и ее структуры еще не выполнили свои обязательства перед народом Нагорного Карабаха
|США готовы поддержать инициативы по борьбе с финансовыми преступлениями - Алексис Хафтван
|Аспрам Крпеян: Вопрос Арцаха не закрыт для армянского народа и не может быть закрыт
|Между Ереваном и Афинами существует политический диалог на высоком уровне - Пашинян
|Глава Ереванского гарнизонного госпиталя арестован за взятку
|Американский журналист о требовании Вашингтона к Анкаре: Они все равно получат самолеты
|В Ереване произошло крупное ДТП с участием городского автобуса
|Азербайджан разрушил еще одно армянское кладбище в Шуши
|Президент РА считает нецелесообразным присутствие в стране государственных институтов Арцаха
|Президент РА: для достижения мира в регионе "Перекресток мира" является одним из лучших инструментов
|Экс-глава МИД Армении: Результаты пятилетнего срока правления Никола Пашиняна, мягко говоря, катастрофические для страны
|Татоян сигнализирует о запуске властями Азербайджана нового механизма широкомасштабных фальсификаций в отношении Армении
|На заседании комитета СЕ представлена концепция реформ в сфере местного самоуправления Армении
|Блинкен провел отдельные телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном
|Столичный суд признал генерала Манвела виновным в инкриминируемых ему преступлениях
|Европейские аналитики рассказали как ЕС может укрепить устойчивость Армении на фоне новых угроз со стороны Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Автоимпортеры просят президента РА не подписывать проект изменений в НК
|РПА: Думать, что власть в Армении может измениться путем выборов - это иллюзия
|Сколько ни говори халва - оппозиционер об армяно- российских отношениях
|Группа автоимпортеров пыталась уклониться о уплаты налогов - СК РА
|Генсек ОДКБ: Нет смысла делать категоричные выводы из отсутствия Еревана на сессии в Минске
|Внеочередные выборы в Армении: все против, реальность "за" - мнение эксперта
|Эксперт: проект <Перекресток мира> или все то, что под ним подразумевается, в полной мере не реализуем
|Шойгу: На основе двухсторонних соглашений со странами-членами ОДКБ создана объединенная система ПВО
|Кремль: Борьба по вытеснению России с Южного Кавказа ведется в лоб напрямую, с открытым забралом
|Политолог: Ереван должен активно использовать московские площадки
|Абхазские депутаты: Заявление Пашиняна расцениваем как демарш в отношении нашей Родины
|Российский сенатор: Заверения Еревана в дружбе с Россией дорогого стоят, однако его манёвры трудно объяснимы
|Нам неинтересно мнение политика, предавшего свой народ: В Южной Осетии резко ответили Николу Пашиняну
|Глава МИД Ирана провел встречу с послами страны в Азербайджане и Армении
|Армения и Саудовская Аравия установили дипотношения
|Армения заняла третье место на песенном конкурсе "Детское Евровидение-2023"
|Сотрудничество между МОНКС и Союзом кинематографистов Армении придаст новый импульс развитию киноиндустрии
|В Ницце прошла репетиция группы Yan Girls, которая представит Армению на детском "Евровидении 2023"
|МВД Армении опровергает утверждения СМИ об искаженных армянских паспортах
|Серж Саргсян считает ошибочным возможное начало двусторонних переговоров между Арменией и Азербайджаном
|Читать больше
АрмИнфо.Встреча глав комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева состоится на участке Тавуш-Газах в направлении Иджевана. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.
Ранее, в МИД Армении сообщили, что на армяно-азербайджанской границе 30 ноября пройдет очередная встреча комиссии по демаркации государственной границы и по вопросам пограничной безопасности.
Отметим, что 24 мая 2022 года, в рамках выполнения достигнутых между Арменией и Азербайджаном договорённостей и на основании соответствующих распоряжений, на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице- премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и безопасности границы между РА и АР. Тогда, наряду со встречами на межгосударственной границе, стороны пришли к согласию о целесообразности использования различных площадок для проведения последующих встреч. В частности, договорились о проведении второй встречи в Москве и третьей встречи в Брюсселе. Последняя, четвертая встреча комиссии прошла 12 июля текущего года на Тавушском участке госграницы.
|ЕС и Армения рассматривают перспективы укрепления и углубления партнёрства
|Армения продолжает прилагать усилия для реализации целей устойчивого развития - Мгер Григорян
|Омбудсмен Армении рассказала послу Франции о проблемах вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Дирижера Эдуарда Топчяна шантажируют кибепреступники
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Профессор Варшавского университета об Армении: Географически мы находимся довольно далеко друг от друга, но на самом деле мы очень близки и связаны особыми нитями
|Турецкие хакеры взломали армянский образовательный сайт
|Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу рассказал о целях визита в Анкару
|Комитет Европарламента по иностранным делам проголосовал за доклады CFSP и CSDP, в которых осуждается нападение Азербайджана на Нагорный Карабах
|Экс-командующий АО Арцаха увидел в кадровой политике Пашиняна элементы предательства
|В Лондоне прошли шестые армяно-британские оборонные консультации
|Кремль: Путин пока не планирует общаться по телефону с Пашиняном
|Прокурор направил в суд на дистанционное рассмотрение дело в отношении экс-посла Армении при Святом Престоле Микаэла Минасяна
|Встреча глав комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы состоится на участке Тавуш-Газах
|Самвел Бабаян: нагорно-карабахский конфликт не решен, и не может быть решен ни в какой период времени
|Американский дипломат: США продолжат предлагать свои добрые услуги для проведения встреч между Арменией и Азербайджаном
|Нужно исходить не из надежд, а из конкретных фактов: Захарова об участии Пашиняна в заседаниях СНГ и ЕАЭС в Петербурге
|Позабыв о своей "бархатистости", руководство мэрией Еревана предлагает повысить плату за парковку почти в 20 раз
|В Москве выступили против изменения этноконфессионального баланса в Старом городе Иерусалима на фоне конфликта вокруг "армянских садов"
|Конверс Банк выступает андеррайтером корпоративных облигаций компании Евротерм
|Агентство "Мы - наши горы" запускает проект "Помощь арцахским мастерам"
|Спикер НС РА: лучшим способом для выживания Армении и Азербайджана является жизнь в мире и в торговле
|Компания "Веолия Джур" сообщает об аварии на водопроводе "Катнахпюр 5-й"
|Постпред Армении: ООН и ее структуры еще не выполнили свои обязательства перед народом Нагорного Карабаха
|США готовы поддержать инициативы по борьбе с финансовыми преступлениями - Алексис Хафтван
|Аспрам Крпеян: Вопрос Арцаха не закрыт для армянского народа и не может быть закрыт
|Между Ереваном и Афинами существует политический диалог на высоком уровне - Пашинян
|Глава Ереванского гарнизонного госпиталя арестован за взятку
|Американский журналист о требовании Вашингтона к Анкаре: Они все равно получат самолеты
|В Ереване произошло крупное ДТП с участием городского автобуса
|Азербайджан разрушил еще одно армянское кладбище в Шуши
|Президент РА считает нецелесообразным присутствие в стране государственных институтов Арцаха
|Президент РА: для достижения мира в регионе "Перекресток мира" является одним из лучших инструментов
|Экс-глава МИД Армении: Результаты пятилетнего срока правления Никола Пашиняна, мягко говоря, катастрофические для страны
|Татоян сигнализирует о запуске властями Азербайджана нового механизма широкомасштабных фальсификаций в отношении Армении
|На заседании комитета СЕ представлена концепция реформ в сфере местного самоуправления Армении
|Блинкен провел отдельные телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном
|Столичный суд признал генерала Манвела виновным в инкриминируемых ему преступлениях
|Европейские аналитики рассказали как ЕС может укрепить устойчивость Армении на фоне новых угроз со стороны Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Автоимпортеры просят президента РА не подписывать проект изменений в НК
|РПА: Думать, что власть в Армении может измениться путем выборов - это иллюзия
|Сколько ни говори халва - оппозиционер об армяно- российских отношениях
|Группа автоимпортеров пыталась уклониться о уплаты налогов - СК РА
|Генсек ОДКБ: Нет смысла делать категоричные выводы из отсутствия Еревана на сессии в Минске
|Внеочередные выборы в Армении: все против, реальность "за" - мнение эксперта
|Эксперт: проект <Перекресток мира> или все то, что под ним подразумевается, в полной мере не реализуем
|Шойгу: На основе двухсторонних соглашений со странами-членами ОДКБ создана объединенная система ПВО
|Кремль: Борьба по вытеснению России с Южного Кавказа ведется в лоб напрямую, с открытым забралом
|Политолог: Ереван должен активно использовать московские площадки
|Абхазские депутаты: Заявление Пашиняна расцениваем как демарш в отношении нашей Родины
|Российский сенатор: Заверения Еревана в дружбе с Россией дорогого стоят, однако его манёвры трудно объяснимы
|Нам неинтересно мнение политика, предавшего свой народ: В Южной Осетии резко ответили Николу Пашиняну
|Глава МИД Ирана провел встречу с послами страны в Азербайджане и Армении
|Армения и Саудовская Аравия установили дипотношения
|Армения заняла третье место на песенном конкурсе "Детское Евровидение-2023"
|Сотрудничество между МОНКС и Союзом кинематографистов Армении придаст новый импульс развитию киноиндустрии
|В Ницце прошла репетиция группы Yan Girls, которая представит Армению на детском "Евровидении 2023"
|МВД Армении опровергает утверждения СМИ об искаженных армянских паспортах
|Серж Саргсян считает ошибочным возможное начало двусторонних переговоров между Арменией и Азербайджаном
|Читать больше
|Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату
|Политолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнера
|В переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном по мирному договору сложилась турбулентная ситуация - политолог
|Беженцы и граждане: о тонкостях процесса предоставления статуса жителям Арцаха
|Гражданство или статус беженца: подводные камни выбора арцахцев
|Читать больше
|Эксперт: проект <Перекресток мира> или все то, что под ним подразумевается, в полной мере не реализуем
|Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату
|Захарова: ОДКБ, тем более в нынешних условиях, призвано сыграть важную роль в обеспечении стабильности на Южном Кавказе
|МВД Армении выступило с разъяснением по поводу инцидента с болельщиками сборной Уэльса
|Представитель ЕС: Произошедшее в отношении Нагорного Карабаха - односторонний военный шаг
|В США приняли Акт, запрещающий военную помощь Азербайджану
|Если до 2020 года Арцах использовался для давления на Армению, теперь Арцах будет использоваться для давления на Азербайджан/Турцию - аналитик
|Азербайджан пригрозил Евросоюзу на фоне последних заявлений Жозепа Борреля
|В Армении может быть повышен призывной возраст
|Слова посла Ирана в Армении о необходимости обеспечения прав карабахских армян вызвали истерику в Баку
|Омбудсмен Арцаха обвинил главу Еврокомиссии в лицемерии
|Эксперт: зависимость Армении от одного силового центра равносильно самоубийству
|ЗПЧ Арцаха обратил внимание международных акторов на невозможность совместного проживания армян и азербайджанцев, опубликовав кадры снесенного памятника Шаумяну в Степанакерте
|После закупки РСЗО "Пинака" Армения приобретет в Индии системы обнаружения и подавления БПЛА - СМИ
|Ахоян в соцсети призывал составить список тех, кого нужно убить после отстранения Пашиняна от власти - СК РА