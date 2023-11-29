Среда, 29 Ноября 2023 14:03

АрмИнфо.Встреча глав комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева состоится на участке Тавуш-Газах в направлении Иджевана. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Ранее, в МИД Армении сообщили, что на армяно-азербайджанской границе 30 ноября пройдет очередная встреча комиссии по демаркации государственной границы и по вопросам пограничной безопасности.

Отметим, что 24 мая 2022 года, в рамках выполнения достигнутых между Арменией и Азербайджаном договорённостей и на основании соответствующих распоряжений, на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице- премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и безопасности границы между РА и АР. Тогда, наряду со встречами на межгосударственной границе, стороны пришли к согласию о целесообразности использования различных площадок для проведения последующих встреч. В частности, договорились о проведении второй встречи в Москве и третьей встречи в Брюсселе. Последняя, четвертая встреча комиссии прошла 12 июля текущего года на Тавушском участке госграницы.