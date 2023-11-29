Среда, 29 Ноября 2023 11:56

АрмИнфо. Конверс Банк выступает андеррайтером корпоративных драмовых купонных облигаций компании Евротерм в объеме 500 млн драмов, публичное первичное размещение которых начало 28 ноября.

Об этом отмечается в сообщении Банка, где указано, что доходность по купону установлена в 12,5%, срок обращения - 36 месяцев, а периодичность купонных выплат предусмотрена раз в полгода. Срок погашения облигаций этого выпуска истекает 28 ноября 2026 года.

По завершении размещения, которое запланировано на 28 февраля 2024г, облигации этого выпуска пройдут листинг на Фондовой Бирже Армении, после чего станут котироваться на вторичном рынке.

Согласно сообщению, для обеспечения доступности к этому продукту большего числа желающих приобрести его установлен лимит - минимум можно купить 10 облигаций по номинальной стоимости в 10 000 драмов каждая. Причем, приобрести облигации можно также в приложении Converse Mobile, войдя в "+" потом "Совершить инвестиции" и далее следуя командам. Более подробно с условиями этого выпуска облигаций можно ознакомиться на сайте банка по ссылке: https://conversebank.am/hy/CorpBonds/.

Руководитель Департамента инвестиций Конверс Банка Григорий Закарян заметил: "С радостью объявляем о новой услуге в Банке B2B и B2C. Размещением корпоративных облигаций мы предоставим инвесторам возможность диверсифицировать свои инвестиции, воспользовавшись новой услугой, а компаниям-эмитентам - привлечь средства в результате размещения, и тем самым стать более публичными и узнаваемыми.

Подчеркну также важность этого процесса в плане активизации биржевой торговли и становления рынка капитала, учитывая малочисленные выпуски компаний реального сектора. Наличие эмитентов, действующих в различных сферах экономики, чрезвычайно важно для финансового рынка Армении, в связи с чем мы будем активно работать в этом направлении".

Исполнительный директор ЗАО "Евротерм" Ваге Закарян отметил, что выпуск облигаций повысит узнаваемость компании и доверие к ней на финансовых рынках, поспособствует расширению производства и диверсификации структуры капитала с привлечением новых инвестиций. "С другой стороны, это прекрасная возможность повысить лояльность клиентов к компании и нашим продуктам", - добавил он.

В сообщении отмечается, Конверс Банк, являясь одним из лидеров банковской системы страны по выпуску облигаций, с 2017 года банк выпустил драмовых и валютных облигаций общим объемом, эквивалентным почти 41.6 млрд драмам. На данный момент на Фондовой Бирже Армении обращаются драмовые и валютные облигации банка общим объемом, эквивалентным порядка 19.7 млрд драмов.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.09.2023г, подготовленного Информационной компанией АрмИнфо, объем средств, привлеченных от размещения собственных облигаций, Конверс Банк увеличил за отчетные 9 месяцев на 39% (при росте по рынку на 8,6%) - до 20.4 млрд драмов. К 1 октября 2023г активы Конверс Банка составили 489.4 млрд драмов, а обязательства - 417.5 млрд драмов. (Расчетный курс драма на 30.09.2023г составлял 393,40 др/$1).

Напомним, что ЗАО "Евротерм" основано в 1998 году и представлено на рынке под брендами "Ноян" и "Менк". Компания "Евротерм" является одним из крупнейших армянских производителей и экспортеров соков и нектаров, джемов и овощных консервов. В основном продукция компании "Евротерм" экспортируется в Россию, США и некоторые страны Европы.