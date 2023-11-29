Среда, 29 Ноября 2023 11:38

АрмИнфо.Лучшим способом для выживания Армении и Азербайджана является жизнь в мире и в торговле. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

<Прочитал комментарии под публикацией одного из СМИ, которая касалась той части моего брифинга, где я сказал, что армянам и азербайджанцам придется жить бок о бок. Понятно, что ничего нового сказано не было, поскольку лучший способ выжить - это жить в мире и торговле. Есть много примеров мирной жизни после долгих кровопролитных войн, но альтернативы миру просто нет>, - написал Симонян.

Но, как отметил спикер, комментарии были совершенно о другом: они были наполнены оскорблениями. "Я пытался понять, кто эти люди, не желающие жить бок о бок с азербайджанцами, и ничего удивительного не обнаружил. Если оставить в стороне ругающихся молодых мам, дам, делающих татуировки и занимающихся политикой, то окажется, что большинство из них проживает в РФ, например, в Ставрополе. Небольшая часть проживает в США и тоже не желает, чтобы армяне жили бок о бок с азербайджанцами, считая, что я сказал что-то предосудительное. Не подумайте, что я жалуюсь или расстраиваюсь, ведь понятно, что публичного человека, политика можно и нужно критиковать, особенно в наше время, когда даже блистающие прическами на параде женщины не стесняются в оскорблениях и выражениях. Пусть они осознают, что я сделаю все, чтобы обеспечить мир, чтобы они, ничего не боясь, вместе со своими семьями, наконец, вернулись жить в Армению>, - отметил спикер НС РА.

Напомним, что накануне в ходе брифинга Симонян заявил, что наступит время, когда армянам и азербайджанцам придется жить бок о бок и вести торговлю. Он не исключил, что некоторые люди вернутся в свои дома, расположенные на территории Азербайджана, а спустя время азербайджанцы также начнут возвращаться в Армению. На вопрос, включен ли в мирный договор аналогичный пункт, спикер ответил, что подобного пункта не замечал. <Мирное соглашение полностью основано на международных принципах: территориальная целостность, открытие коммуникаций и т.д.>, - отмечал Симонян.