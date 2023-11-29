Среда, 29 Ноября 2023 11:37

АрмИнфо.Компания "Веолия Джур" сообщает об аварии на водопроводе "Катнахпюр 5-й". Компания уведомляет, что в связи с работами по ликвидации аварии на указанном участке, с 10:00 30 ноября до 22:00 1 декабря водоснабжение ряда районов Еревана и Котайкской области будет временно прекращено.

Согласно компании, в частности жители следующих районов столицы останутся на 1.5 сутки без воды: административный район Аван полностью, за исключением квартала Дурьян 31, 32, 33, 34, 38, 39 и 12 здания квартала Чаренца; 1-й, 2-й, 3-й, 6-й, 7-й и 9-й массивы административного района Нор-Норк, в пятом массиве: здания 2, 4, 6 на улице Мара, здания 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8 на улице Микояна, здания 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, здания 3, 5, 7 на улице Бадала Мурадяна, здания 6, 8, 10, 12, 14, 16 , 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28 , 30, 32, 34, 36, 38, 38/1, 46, 48, 50 на улице Галшояна; Норк-Мараш в целом, а также отдельные дома и постройки, прилегающие к улице Давида Бека, улицы Сари Таги 1-28, Вардашен 5, 6, 9, Мушакан 1-10 в Эребуни.

В Котайкской области без воды останутся кварталы Дурьяна, Теряна,

П.Севака, Х.Абовяна села Ариндж