Среда, 29 Ноября 2023 01:02

АрмИнфо.Заместитель председателя Следственного комитета РА Арсен Айвазян сегодня принял делегацию, возглавляемую директором Бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительному сотрудничеству () посольства США Алексис Хафтван.

Согласно пресс-службе СК, Айвазян отметил, что сотрудничество на высоком уровне между Следственным комитетом РА и посольством США в Армении продолжается эффективно, в рамках которого проведена значительная работа в направлении развития возможностей Следственного комитета РА и улучшения профессиональных ресурсов.

Отмечается, что еще одним важным шагом в этом направлении является запуск учебной программы, направленной на развитие навыков уголовно-правовой борьбы с преступлением отмывания денег в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (ФБР) Министерства юстиции США. О необходимости профессиональной поддержки США в этой сфере Следственный комитет РА заявил на предыдущих встречах с представителями посольства США.

Заместитель председателя Следственного комитета РА подчеркнул, что в последнее время в качестве метода отмывания денег используются механизмы конвертации полученных преступным путем средств в криптовалюты или приобретения недвижимости в других странах, борьба с которыми предполагает широкое международное сотрудничество и постоянное развитие мощностей. Это сотрудничество вытекает из меморандумома о сотрудничестве, подписанном в этом году между Следственным комитетом РА и Федеральным бюро расследований США.

Арсен Айвазян выразил уверенность, что учебные курсы, проводимые экспертами Федерального бюро расследований на основе богатого американского опыта борьбы с финансовыми преступлениями, будут способствовать повышению эффективности и качества предварительного расследования уголовных производств по отмыванию денег.

Хафтван, в свою очередь, подчеркнула, что США готовы поддержать все инициативы по борьбе с отмыванием денег и другими преступлениями финансового характера, которые правоохранительные органы РА считают необходимыми. Она добавил, что они уже могут обсудить потребности и направления дальнейших новых программ и инициатив в этой сфере.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с начинающимся в Ереване учебным курсом, сотрудничеством со Следственным комитетом РА и посольством США. Стороны договорились в ближайшее время активизировать диалог, учитывая потребности Следственного комитета РА, для обсуждения деталей планируемых новых программ