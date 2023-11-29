Среда, 29 Ноября 2023 00:20

АрмИнфо.Арцахский вопрос, Армянский вопрос, считается закрытым геноцидальной Турцией, Азербайджаном и преступной группой коллаборационистов, оккупировавшей власть в Армении. Так отреагировала депутат от фракции "Армения" НС РА Аспрам Крпеян на сегодняшние заявления спикера армянского парламента о том, что арцахский вопрос закрыт.

"Вопрос Арцаха не закрыт для армянского народа во всем мире и не может быть закрыт, поскольку суверенные территории Армении и Арцаха не деоккупированы и территориальная целостность двух армянских государств не восстановлена.

Вопрос Арцаха не закрыт и не может быть закрыт до тех пор, пока армяне Арцаха не реализуют в полной мере свое право на внешнее самоопределение.

Армянский народ благоразумен и понимает, что единственная гарантия спасения и выживания - это борьба. А у национальных сил одна задача: мы должны подготовить общественность к очень важной идеологической битве", - отметила депутат.

Отметим, что сегодня спикер парламента Армении Ален Симонян на брифинге с журналистами, отвечая на вопрос, решен ли вопрос Нагорного Карабаха, учитывая, что Армения уже более 30 лет борется за самоопределение Арцаха заявил, что сегодня у Республики Армения нет такого (карабахского - ред.) вопроса.

"Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах. Мы уже говорили об этом, наверное, раз 8 за последние два года. Что еще нужно сказать", - возмутился он.

На замечание журналиста и с вашей родиной Агдамом (Акна -арм.), Симонян заверил, что его Родина Армянское Нагорье, о чем он также неоднократно говорил.

Добавим также, что предвыборные общения Алена Симоняна и правящей силы на внеочередных парламентских выборах в 2021 году были совершенно иные. Тогда они обещали бороться за право Арцаха на самоопределение.