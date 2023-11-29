Среда, 29 Ноября 2023 00:17

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Греции в Армении Евангелоса Турнакиса, завершающего свою дипломатическую миссию в РА.

Согласно пресс-службе премьера, Пашинян поблагодарил посла за эффективное сотрудничество и отметил, что между двумя странами существует политический диалог на высоком уровне. Глава кабмина подчеркнул важность развития двустороннего экономического сотрудничества, добавив, что в этом направлении имеется большой потенциал.

Евангелос Турнакис, в свою очередь, отметил, что в ходе своей деятельности приложил все усилия для расширения и укрепления отношений с дружественной Арменией и выразил уверенность, что армяно-греческое сотрудничество будет и дальше расширяться во всех сферах.

Собеседники также обменялись мнениями по поводу отношений Армения-Европейский Союз.

Премьер-министр Пашинян пожелал послу Турнакису успехов в его дальнейшей деятельности.