Среда, 29 Ноября 2023 00:15

АрмИнфо. Завершено предварительное следствие в отношении начальника Ереванского гарнизонного госпиталя и еще 13 лиц, обвиняемых в получении взятки на общую сумму около 7 тысяч долларов США.

Так, согласно сообщению Антикоррупционного комитета, начальник государственного учреждения <Ереванская гарнизонная больница>, в группе с другими сотрудниками больницы, используя свои служебные полномочия для совершения противоправных действий в пользу призывников, регулярно получал взятки различного размера от их родственников и близких.

Начальнику Ереванского гарнизонного госпиталя было предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК РА, он арестован. Еще 13 лицам предъявлено обвинение в получении, даче и содействии получению взятки. Расследование уголовного дела завершено.

Материалы производства с обвинительным заключением переданы надзирающему прокурору с просьбой утвердить его и направить в суд.