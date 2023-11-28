Вторник, 28 Ноября 2023 15:27

АрмИнфо. В рамках празднования 25-летия Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, председатель Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов удостоен высокой почетной грамоты Президента Республики Казахстан за выдающийся вклад в экономическое развитие и улучшение инвестиционного имиджа страны.

Почетная грамота была передана на промежуточном заседании Совета иностранных инвесторов, проходившего под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан Алихана Смаилова.

В своем обращении к инвесторам Премьер-Министр отметил амбициозные планы страны по увеличению экономики вдвое к 2029 году и привлечению не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций, включая принципы ESG. Он также подчеркнул важность долгосрочного сотрудничества, приносящего взаимную пользу и открывающего новые перспективы.

«За эти годы совместными усилиями запущены новые производства, реализованы крупные проекты, а самое главное — созданы тысячи рабочих мест. Правительство Казахстана готово к углублению инвестиционных связей и реализации новых совместных проектов», — отметил Премьер-Министр.

ЕАБР выражает благодарность за высокую оценку сотрудничества и вклад Банка в реализации ключевых проектов в стране.

«Эта Почетная грамота подчеркивает важность работы всего Банка и нашего стремления к содействию процессам, которые не только развивают экономику, но и приносят реальные изменения в жизнь людей. Мы гордимся нашей ролью в создании рабочих мест и внедрении инноваций, способствуя процветанию Казахстана», — отметил глава ЕАБР Николай Подгузов.

Благодарственное письмо от Премьер-Министра Республики Казахстан получил также заместитель Председателя правления ЕАБР Руслан Даленов за ценный вклад в работу Совета иностранных дел при Президенте Республики Казахстан.

ЕАБР в Казахстане уже реализовал в различных отраслях 104 проекта на 5,6 млрд долларов, включая строительство солнечной и ветровой генерации, модернизации предприятий обрабатывающего сектора, химической промышленности, ТЭЦ, сетей уличного освещения, а также обновления парка железнодорожного подвижного состава, развития компаний сектора АПК, строительства аэропортов, магистрального газопровода и других значимых проектов.

Сегодня в состав Совета иностранных инвесторов входят руководители 33 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций, в том числе и Евразийский банк развития.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.