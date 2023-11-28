Вторник, 28 Ноября 2023 14:48

АрмИнфо. В Ереване произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием городского автобуса.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло около 10 утра на улице Давида Бека. У автобуса HIGER, выполняющего рейс, отказали тормоза, и он потеряв управление, проехав несколько сот метров, снес два автомобиля на своем пути, а затем врезался в движущийся рядом автомобиль марки "Opel". Последний от удара откинуло под большегруз. К счастью, в результате происшествия, летальных исходов нет.