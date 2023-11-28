Вторник, 28 Ноября 2023 14:46

АрмИнфо. Инициатива властей Армении "Перекресток мира" вполне реализуема. Об этом 28 ноября журналистам заявил президент РА Ваагн Хачатурян.

Он отметил, что для достижения поставленной цели необходимо верить, жить и работать. Президент подчеркнул, что программа представляется практически на всех международных площадках. "Главное заключается в том, что наши партнеры положительно оценивают данную инициативу", - отметил Хачатурян, добавив, что Ереван стремится к установлению мира в регионе, а для достижения этой цели "Перекресток мира" является одним из лучших инструментов.

Президент заметил, что в настоящее время в мире разрабатываются и осуществляются много подобных проектов. К примеру, США продвигают программу транспортного коридора через территории Индии и Саудовской Аравии в сторону стран Европейского Союза. <Все эти проекты не противоречат друг другу, необходимо их лишь дополнить>, - сказал Ваагн Хачатурян.

Напомним, что 24 ноября в ходе прямого эфира премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что проект "Перекресток мира", предполагающий развитие транспортных коммуникаций со всеми соседями (Грузией, Азербайджаном, Ираном, Турцией), холодно встретили в Баку. По его словам, инициатива предусматривает, что каждая страна посредством своих госинститутов осуществляет пограничный, таможенный контроль и обеспечивает безопасность на своей территории. "Первая реакция Азербайджана следующая: отныне они, кажется, больше не заинтересованы этим проектом, поскольку осуществляют связь с Ираном. Мы совсем не против, но это наше предложение. Причем есть еще один пункт: на основе взаимности может происходить упрощение процедур. Они должны быть для всех стран-участниц проекта. Здесь мы достаточно гибкие", - пояснил премьер, добавив, что власти Армении пытаются проводить политику, направленную на повышения суверенитета государства в институциональном плане.

Отметим, что Пашинян представил программу "Перекресток мира" в середине осени 2023 года на форуме "Шелковый путь" в Тбилиси. Инициатива должна способствовать укреплению стабильности в регионе за счет повышения связей между Грузией, Азербайджаном, Ираном, Турцией и Арменией. В рамках этих проектов Ереван предполагает работать над созданием транспортных коридоров из Азии через территорию Ирана и Армении с последующим возможным выходом к побережью Черного моря и далее в европейские страны.