Вторник, 28 Ноября 2023 14:44

АрмИнфо. С момента прихода к власти Никола Пашиняна прошло пять лет, а зафиксированный результат, мягко говоря, катастрофический для страны. Об этом заявил экс-глава МИД Армении Вардан Осканян.

Дипломат констатировал, что любая власть получает оценку своей деятельности на основе зафиксированных результатов, и любая власть, даже самая провальная, надеется улучшить зафиксированные результаты и запомниться в истории какими-то своими делами, пытаясь оставить неудачи в тени.

По словам Осканяна, многим кажется, что до 44-дневной войны Никол Пашинян знал, что делает, или знал, что ему следует делать после нее. При этом он предложил представить на минутку противоположную версию, что Пашинян не знал, что делает, продолжает не знать, что делать и ни с кем не имеет серьезных договоренностей.

"В этом контексте получается, что с момента прихода к власти Пашиняна прошло пять лет, а зафиксированный результат, мягко говоря, катастрофический для страны. Поражение в войне, тысячи жертв, потеря Арцаха, потеря целостности границ Армении и риск дальнейших потерь. По логике вещей, Пашинян должен был противопоставить этому какое-то достижение. Возможно, по его мнению, этом может быть благополучная жизнь в границах Армении или новая геополитическая ситуация и выгодное положение страны в той ситуации, которую он себе представляет. Он должен во что бы то ни стало постараться расширить свою власть до такой степени, чтобы, реализуя свой воображаемый план, даже, несмотря на попрание наших моральных, исторических и других ценностей, предложить такую "компенсацию", которая позволила бы забыть о потерях и неудачах", - считает экс-глава МИД Армении.

Даже если признать, что существует такая "компенсация", которую изначально трудно себе представить, если хотя бы в уме есть такое видение, продолжил дипломат, то проблема в том, что его невозможно реализовать, если исполнитель не знает, что он делает.

Осканян считает, что как и во всех вопросах внешней политики, Пашинян с самого начала не знал, что он делает, а это в свою очередь привело к войне и поражению. По его убеждению, то, что армянский премьер делает с Арменией сегодня является частью того же пути, потому что он снова не знает, что делает и не осознает последствия этого незнания.

Дипломат добавил, что вместо того, чтобы признать совершенные ошибки и смягчить последствия, Пашинян оправдывает ошибки перспективой достижения каких-то новых абстрактных целей. "Что это за цель? Она никогда так и не была полностью сформулирована. Но периодические упоминания о 29,8 тысяч квадратных километров дают основание предполагать, что, по его мнению, с этими границами Армению должно ждать блестящее будущее. Антидипломатичные и топорные излияния, которое мы наблюдаем во внешней политике, вероятно, является частью достижения этой "цели".

Дело в том, что угроза нынешним границам Армении логично исходит со стороны Азербайджана или Турции. Но создается впечатление, что стороной переговоров для Пашиняна являются третьи стороны. И этим сторонам адресованы его внешнеполитические послания, и с этими сторонами, по его убеждению, он достиг определенных соглашений. Трагедия в том, что ему это только кажется. Реальность такова, что ему никто не обещал, но он продолжает строить свою политику на этих мнимых обещаниях", - продолжил Осканян.

В этом ключе он напомнил, что одним из наиболее важных инструментов дипломатии является создание возможностей для торга (tradeoff).

Для наглядного примера он привел пражскую встречу осени 2022 года. "К примеру, если бы в Праге, даже после признания Арцаха частью Азербайджана, он смог бы внести в переговорную повестку неоспоримое обстоятельство того, что Нагорный Карабах был автономной областью в советский период, то сегодня мы оказались бы в гораздо более благоприятной переговорной ситуации. Он этого не сделал, снова ожидая чего-то взамен, как он считал, от третьих лиц. Даже сегодня, не поднимая вопросов о возвращении народа Арцаха на родину и хотя бы минимальной автономии для него, освобождении наших соотечественников из бакинских тюрем, Пашинян продолжает мысленно что-то предлагать третьим лицам, взамен чего Армения должна получить то, что он считает "компенсацией" за эти потери. Он полагался на третью сторону, не получив никаких гарантий и, по сути, даже не имея согласованного предмета торга с этими третьими сторонами", - полагает экс-глава МИД Армении.

По словам Осканяна, не нужно быть мастером дипломатии, чтобы понять: если вы ставите за стол переговоров нулевые требования, не формулируете никаких вопросов и ожидаете, что ваши молчаливые уступки где-то будут оценены, это может привести лишь к новым уступкам, в результате которых скорее всего будет гораздо меньшая, слабая и нестабильная Армения.