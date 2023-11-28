Вторник, 28 Ноября 2023 10:44

АрмИнфо. Азербайджанские власти создают искусственные основания для военных преступных действий и новых требований к Армении, используя ложные факты нового уровня. Об этом сигнализирует экс-омбудсмен Армении Арман Татоян.

По его словам, для реализации данной цели азербайджанцы начали приводить подмены сел и городов Армении. "Наши исследования азербайджанской государственной политики выявили новые факты. В частности, они уже перешли к детальной фальсификации. На примере конкретных сел или городов Армении (например, в Сюнике или Гегаркунике) они "обосновывают" ложью то, что эти села и города "были опустошены в результате резни азербайджанцев армянами, а также жители были перемещены, лишены собственности армянами". Этот период, как правило, охватывает начало 20-го века до 1920-х годов, а затем фальсифицируются факты 1980-х годов.

Речь идет о последовательной политике, которая широко реализуется на всей территории Азербайджана и за ее пределами государственными и другими подвластными СМИ, обеспечивая широкомасштабную пропаганду. Этим, прежде всего, они не только не дают утихнуть ненависти и вражды в отношении армян в азербайджанском обществе, но и углубляют эту политику", - констатировал правозащитник.

Другими словами, продолжил Татоян, на первый взгляд поднимаются гуманитарные вопросы, но на самом деле под этой "гуманитарной" маской выдвигаются политические планы и основания для военной агрессии, Армении предъявляются новые территориальные требования.

"Это создает ложные основания для якобы возвращения "компенсаций и территориальных претензий" к Армении, "основания" для так называемой концепции "Западного Азербайджана", а также дается зеркальное отражение этнических чисток и массового насильственного перемещения населения совершенного в отношении Арцаха", - резюмировал экс-омбудсмен Армении.