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 Вторник, 28 Ноября 2023 10:43
Марианна Мкртчян

Блинкен провел отдельные телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном

Блинкен провел отдельные телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном

АрмИнфо.Госсекретарь США Энтони Блинкен провел отдельные телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллера по поводу разговора с Алиевым, в частности, говорится: "Госсекретарь приветствовал стремление президента Алиева заключить прочное и достойное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Госсекретарь США заявил, что застарелый конфликт принес страдания как азербайджанцам, так и армянам, а также подчеркнул преимущества, которые мир принесет всем в регионе. Кроме того, Блинкен обсудил с Алиевым двусторонние отношения США и Азербайджана, отметил недавние поводы для беспокойства, а также коснулся возможностей укрепления сотрудничества, особенно вокруг мирного процесса, и важности взаимодействия на высоком уровне".

По части разговора Блинкен-Пашинян, Миллер сообщил, стороны обсудил поддержку США усилий по достижению мирного договора.  "Госсекретарь подтвердил постоянную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Армении и обозначил усилия по расширению двустороннего сотрудничества с Арменией, поскольку мы работаем над поддержкой ее видения процветающего и демократического будущего", - отметил Миллер.

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