Понедельник, 27 Ноября 2023 20:46

АрмИнфо. Уголовный суд общей юрисдикции города Ереван обнародовал вердикт по делу ныне покойного бывшего главы Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна (генерал Манвел) и его супруги Назик Амирян.

Согласно сообщению, опубликованном на Telegram-канале судебной власти Армении, Суд признал обвиняемых виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РА.

"После вступления приговора в законную силу в пользу госбюджета у Григоряна будет конфисковано около 1 млрд. 800 млн. драмов, 8 автомобилей, еще примерно 8000 единиц продовольствия с маркировкой "Паек солдата", обмундирование, лекарства будут переданы "Еркрапа". Решением суда правопреемнику пострадавшего по данному делу Г. Торосяну вернут бензоколонку в Вагаршапате.

У Назик Амирян конфискуют свыше 101 млн. драмов, а ее счета, движимое и недвижимое имущество останутся под арестом - до исполнения вердикта", - говорится в сообщении.

Отметим, что покойный Манвел Григорян обвинялся в незаконном хранении оружия и боеприпасов по предварительному сговору с женой Назик Амирян, сыном Арманом Григоряном и другими лицами, не выясненными следствием. А также в присвоении имущества, выделенного для нужд военнослужащих и добровольцев, осуществляющих защиту границ Республики Арцах в апрельской четырехдневной войне и последующие дни; уклонении от уплаты налогов; растрате государственных средств и организации хищения имущества с вымогательством.

Следствие по выделенной части уголовного дела в отношении Манвела Григоряна и его жены Назик Амирян было завершено еще в 2020 году и направлено в суд, а сын Григоряна - Арман Григорян был объявлен в розыск. За время пребывания под стражей с лета 2018 года Григорян неоднократно помещался на лечение в гражданские медучреждения, и скончался 19 ноября 2020 года.