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 Понедельник, 27 Ноября 2023 19:59
Марианна Мкртчян

Европейские аналитики рассказали как ЕС может укрепить устойчивость Армении на фоне новых угроз со стороны Азербайджана

Европейские аналитики рассказали как ЕС может укрепить устойчивость Армении на фоне новых угроз со стороны Азербайджана

АрмИнфо.Вопрос о Нагорном Карабахе вряд ли будет обсуждаться в ближайшее время после того, как Азербайджан взял регион под свой контроль в сентябре. Европейцам теперь следует дипломатически взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, одновременно поддерживая внутриполитическую стабильность Армении и укрепляя ее оборонный потенциал. Об этом говорится в совместной статье директора программы "Расширенная Европа" Мари Дюмулен и старшего научного сотрудника по вопросам политики Густава Гресселя, опубликованной на портале ECFR.

В статье напоминаете о сентябрьской агрессии Азербайджана в отношении Арцаха, в результате которого, все его 120-тысячное население вынуждено было бежать в Армению.

При это авторы отмечаю, что несмотря на решение Армении не вмешиваться в ситуацию, тем не менее, для ее безопасности могут возникнуть и другие проблемы, если Азербайджан решит продвинуться вглубь ее территории.

"Чтобы предотвратить такую эскалацию, Евросоюз должен активизировать свое дипломатическое взаимодействие, одновременно более активно работая над укреплением социальной устойчивости и оборонного потенциала Армении", - считают авторы статьи.

При этом они констатируют, что на данный момент армяне, похоже, больше винят в произошедшем Россию, чем свое правительство, о чем свидетельствует и быстрое ухудшение армяно-российских отношений после войны 2020 года и перемирия, заключенного при посредничестве Москвы.

"Плохая работа российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, а также нежелание Москвы поддерживать своего армянского союзника даже после вторжений Азербайджана на ее территорию в 2021 и 2022 годах и, наконец, отсутствие какой-либо реакции на азербайджанское наступление 19 сентября заставили многих армян усомниться в поддержке безопасности со стороны РФ", - далее пишут авторы, обращая внимание, что эти проблемы безопасности еще далеки от завершения, несмотря на то, что Азербайджан завладел Арцахом.

"35-летний конфликт вокруг спорной территории де-факто превратился в межгосударственный конфликт по поводу делимитации или установления внешних международных границ. Усиление азербайджанской риторики, называющей южную Армению "западным Азербайджаном", усилило обеспокоенность Еревана по поводу возможных ирредентистских претензий на территорию самой Армении. Вопрос делимитации границы затрагивался в ходе продолжающихся мирных переговоров между двумя странами. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно посылает сигналы о своем нежелании договариваться ни о чем в переговорном формате под руководством Запада и вместо этого выступает за урегулирование с участием "региональных игроков", то есть России и Турции", - говорится в статье.

Авторы считают, что при таком сценарии Турция, Азербайджан и Россия могут объединиться в региональном формате, исключающем ЕС и США, чтобы вынудить премьер-министра Армении Никола Пашиняна пойти на уступки, включая создание сухопутного "коридора" через Сюникскую область Армении. Авторы полагают, что это пошатнет позиции Пашиняна и может привести к внутренней нестабильности и сделает страну более уязвимой для внешнего вмешательства.

"Однако нынешние военные позиции Азербайджана на границе с Арменией и огромный дисбаланс сил между двумя странами также усилили опасения правительства Армении по поводу возможного вторжения. Азербайджану потребовалось три недели, чтобы подготовиться к атаке в Нагорном Карабахе, поскольку он пользовался военной поддержкой со стороны Турции и Израиля. Примерно столько же времени может занять нападение на Сюникский регион, и Азербайджан, вероятно, предпочтет сделать это до наступления зимы.

Оба сценария могут иметь драматические последствия для Армении, не в последнюю очередь потому, что ее хрупкая демократия окажется под угрозой из-за внутреннего недовольства, а также давления со стороны России. Но это также было бы очень вредно для ЕС, который задействовал ресурсы и политический капитал в своих посреднических усилиях между Арменией и Азербайджаном. Ее авторитет был бы значительно подорван, если бы она позволила региональным игрокам играть с границами в ее непосредственном соседстве, и это дискредитировало бы ее приверженность территориальной целостности Украины", - далее говорится в статье.

Более того, продолжили авторы статьи, создание сухопутного коридора через Сюникский регион представляет значительные риски для Европы, независимо от того, будет ли он создан военным путем и будет полностью подконтрольным Азербайджану  или же путем переговоров и формально подконтрольным России.

"Это повлечет за собой получение Турцией и Азербайджаном, возможно, при поддержке России, фактического контроля над коридором, соединяющим Черное море с Каспийским морем, одним из ключевых маршрутов, соединяющих Европу с Центральной Азией и Китаем.

ЕС должен действовать, чтобы предотвратить такой сценарий, решая краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проблемы", - считают авторы.

По их мнению, первым приоритетом должно стать сдерживание нападения Азербайджана на территорию Армении посредством политического взаимодействия на высоком уровне с правительством в Ереване и разъяснения руководству Азербайджану последствия возможного нападения, включая перспективу ограничительных мер.

Далее, они указывают на важность продление мандата миссии ЕС в Армении (EUMA) и предоставление ей технических средств для более тщательного мониторинга границы.

"Членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не должно быть оправданием для отказа помочь ей в наращивании ее обороноспособности.  Скорее, ЕС должен быть открыт для использования Европейского фонда мира для оснащения вооруженных сил Армении. Доставка оборудования также потребует взаимодействия ЕС с Грузией для обеспечения транспортного коридора.

И хотя большинство внимания обращено на военную технику, ЕС лучше всего подходит для предоставления других видов помощи для укрепления обороноспособности Армении.  Необходимо оказать помощь в реформировании Министерства обороны, материально- технического обеспечения, военного образования, обучения, а также оперативного и тактического планирования и процедур, чтобы позволить Армении эффективно использовать новую технику.

Недавно Индия стала новым поставщиком жесткой помощи Армении в области безопасности и в этой роли вызывает меньше подозрений у Москвы и Тегерана, чем у Запада. Стратегические консультации с правительством в Дели по вопросам военной поддержки Армении также должны стать частью европейских усилий.

Реформирование и перевооружение вооруженных сил Армении, чтобы они могли противостоять азербайджанскому наступлению, займет несколько лет, а подготовка азербайджанского наступления может занять несколько недель. Хотя Армения остается очень уязвимой, Европе следует оказывать дипломатическое и экономическое давление, чтобы не допустить эскалации ситуации", - говорится в статье.

Авторы считают, что параллельно ЕС должен активизировать посреднические усилия и использовать тот факт, что Нагорный Карабах больше не является частью переговоров, чтобы переосмыслить дискуссию по вопросу границ. "Посредничество должно быть направлено на достижение соглашения о делимитации и открытии границ - включая границу между Арменией и Турцией - таким образом, чтобы обеспечить безопасность для всех сторон. Эта дискуссия будет непростой, но она может позволить найти технические решения проблем, которые в настоящее время формулируются с точки зрения суверенитета: прежде всего, вопроса о транзитном маршруте через территорию Армении, который соединит Азербайджан и Нахиджеван. В рамках будущего мирного урегулирования ЕС мог бы предложить техническую поддержку и возможные инвестиции для облегчения транзита и сообщения в более широком регионе, чтобы стимулировать открытие границ", - продолжили они.

"И последнее, но не менее важное: ЕС должен работать над повышением социальной устойчивости Армении. В краткосрочной перспективе беженцам Нагорного Карабаха потребуется гуманитарная поддержка. Их интеграция в армянское общество будет иметь ключевое значение для обеспечения будущей внутриполитической стабильности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Помимо этого, ЕС может также способствовать укреплению институтов и потенциала страны, чтобы сделать ее менее уязвимой как к внутренней нестабильности, так и к внешнему давлению.

В конечном счете, ЕС также должен учитывать ожидания Армении и воздерживаться от невыполнимых обещаний. Поступая таким образом, он рискует подвергнуть Армению большим угрозам не только со стороны Азербайджана, но и со стороны России, и в этом случае она в конечном итоге будет нести ответственность за потенциальное ухудшение ситуации, что подорвет ее авторитет в регионе. ЕС не может заставить Иран, Россию, Турцию и Азербайджан уйти, или полностью заменить их присутствие,  но может поддержать Армению в балансировании своих интересов без необходимости идти на непомерные жертвы. ЕС также может помочь избежать несбалансированной зависимости Армении от одной региональной державы", - подытожили авторы статьи.  

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