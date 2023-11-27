Понедельник, 27 Ноября 2023 17:55

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 24/5 на улице Г. Овсепяна, частные дома 181, 202 на улице Норки Айгинер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-15:00 улицы 3, 4 в Джрашене;

11:00-17:00 жилой дом 22 на улице Саряна, жилые дома 42, 44, 46, 48 на улице Пушкина, жилой дом 75/5 на улице Кохбаци, жилые дома 25, 25а, 27, 27а на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 6, 8, 10, 12 на 2-ом переулке Башинджагяна, жилые дома 25, 26, 27, 28 во 2-ом квартале Башинджагяна, жилые дома 11, 14, 16 на улице Лепсуса, школа N136, частные дома 1-32 на улице Саркавага, частные дома 8/12-58/3 на улице Асратяна, частные дома 60/5-78 на улице Фанарджяна, жилые дома 3/2, 3/3, 3/14, 5, 5/1, 7, 13/1 и частные дома 7/9-7/17 на Тбилисском шоссе; частные дома 11/11-213 на улице Гапанцяна, частный дом 7/13 на улице Шрджанцик Тоннель, частный дом 2 на улице Камо, жилые дома 10, 14 на улице Т. Тиграняна, жилой дом 17/5 на улице Адонца, жилой дом 18 ан улице Ширванзаде, жилые дома 72/3, 74, 74/2 на улице Н. Заряна, жилые дома 14/10, 14/24 на 41-ой улице и 1/8 на 53-ей улице Арабкира, жилой дом 42/2 на улице Г. Мурадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Араташен;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично улицы Нарекаци, Папазяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Заритап;

в Гегаркуникской области:

10։00-11:00 население Цовинар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։30-12:30 население Арцванист полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-15:00 частично население Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:00-12:00 село Агардзин полностью и частично село Техут.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на улицах Гетапня 2, 3, жилые дома 1/10, 2/10 в кв. “Аэрация”, жилой дом 92/2 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 5, 7 на улице Гераци, жилые дома 52, 54, 56, 58, 60 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аванесова, жилой дом 4 на улице Хагаг Дон, жилые дома 20, 21, 22, 23 в 1-ом квартале Давташена, жилые дома 6-31 на улице Улнеци, жилые дома 3-9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 59/6-61 на пр. Комитаса, частные дома 7-60 на улице Айгедзори, частные дома 7-49 на пр. Баграмяна, ООО “Г. Саргсян”, “К. Халатян”, производственный кооператив “Аракс-2”, ООО “Экоформ”, школа 65, жилой дом 60а на улице Фрунзе, жилой дом 53 на пр. Багратуняца, жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратунянца, пр. Аршакуняца, частные дома на улицах Фрунзе, Л. Хачикяна, Т. Саряна, С. Саргсяна, З. Есаяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Тароник;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично улицы Исакова, Орбели в городе Арташат;

13։00-15:00 село Кахцрашен и частично село Айгезард;

в Котайкской области:

11։00-14:00 частично села Балаовит и Джрвеж;

11։00-17։00 села Гегашен, Зовк и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

10։30-11:00 население Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний “Юком”, ‘Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”;

12։00-12:30 населенные пункты Мадина, Лернакерт полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично население Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).