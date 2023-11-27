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АрмИнфо.Нелогично, когда некоторые оппозиционеры, считающие премьер-министра РА Никола Пашиняна национальной катастрофой, публично <кидают камни> в сторону парламентской оппозиции. Об этом на своей странице в Facebook написал член правления ранее правящей в Армении Республиканской партии Эдуард Шармазанов.
По его словам, убитый горем оппозиционер не должен публично обвинять своих коллег в парламенте, а должен встретиться с ними и предложить более эффективный план действий. В противном случае, продолжил политик, создается впечатление, что все это делается лишь для того, чтобы получить мандат в будущем. <Это также одна из причин, почему николизм до сих пор существует. Какой внепарламентский оппозиционер держит за руки парламентскую оппозицию? Ну, выходите на улицы, занимайте площади, проводите акции, убирайте Никола... Парламентская оппозиция мешает? Но если вы считаете, что все должны сделать РПА и АРФД, а вы, дискредитируя парламентскую оппозицию, придете к власти в <белых перчатках>, то привет вам. Даже сейчас многие мечтают о досрочных выборах. Думать, что власть в Армении может измениться путем выборов, - это иллюзия. Выборы в Совет старейшин Еревана должны стать для вас примером. Решение - консолидация, обеспечение большого общественного давления. Все остальное - утопия>, - отметил Шармазанов.
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|Абхазские депутаты: Заявление Пашиняна расцениваем как демарш в отношении нашей Родины
|Российский сенатор: Заверения Еревана в дружбе с Россией дорогого стоят, однако его манёвры трудно объяснимы
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|Сотрудничество между МОНКС и Союзом кинематографистов Армении придаст новый импульс развитию киноиндустрии
|В Ницце прошла репетиция группы Yan Girls, которая представит Армению на детском "Евровидении 2023"
|МВД Армении опровергает утверждения СМИ об искаженных армянских паспортах
|Серж Саргсян считает ошибочным возможное начало двусторонних переговоров между Арменией и Азербайджаном
|В современном мире билингвизм очень важен в плане повышения конкурентоспособности – премьер о русском языке в Армении
|Мы избавились от <пятой колонны> в армии - Пашинян
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|Празднование 300-летия Махтумкули включено в Список памятных дат ЮНЕСКО
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Пашинян ответил на вопрос, есть ли у Еревана политическая воля для выхода из ОДКБ
|Фото беженцев из Арцаха попало в ТОП-100 фотографий 2023 года по версии TIME
|На данный момент предметных договоренностей по анклавам нет - Пашинян
|Депутат НС РА: Самвел Шахраманян вел себя максимально искренне на заседании следственной комиссии НС по расследованию обстоятельств 44-дневной войны
|Европейский Банк Реконструкции и Развития и Европейский Союз предоставили Ардшинбанку кредит на развитие ММСП.
|Возвращение вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в свои дома сейчас нереалистично - Пашинян
|Откровения главы МИД Венгрии: Европейские лидеры дружат с Азербайджаном из-за газа
|Никол Пашинян: Рассматривается вариант списания госдолга Армении перед Россией в размере выплаченной за не поставленное вооружение суммы
|Спецдокладчик ООН призвал Армению создать механизмы правосудия переходного периода для решения проблем нарушений прав человека
|Спецдокладчик ООН: Цель визита в Армению - установить правду и справедливость, нарушения прав человека, всего того, что произошло
|Пашинян: Армения официально пригласила Россию на консультации для урегулирования ситуации в сфере телевещания
|Пашинян надеется на установление дипотношений с Эр-Риядом в ближайшее время
|Нет конкретики! Пашинян считает необходимым прояснить позицию Баку по мирному договору
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|Как лоббисты НАТО помогают Армении рвать связи с Россией - Взгляд со стороны
|Движение <Занг>: мы должны устранить нынешнюю власть и заменить ее эффективным временным правительством
|Экс-министр обороны РА: геополитические развития и ситуация в регионе требуют принятия неординарных решений
|Страдающие комплексом неполноценности власти Азербайджана продолжают ползучую оккупацию всего армянского
|Пашинян принял главу Службы внешней разведки ФРГ
|Власти Армении ведут отношения с Россией до точки невозврата - депутат
|Вопросы социальной защиты военнослужащих и членов их семей всегда в центре внимания властей Армении - депутат
|Армения в ПА ОДКБ предложила проект, осуждающий нацизм и национализм
|В Ереване рассмотрят вопрос присоединения Армении к документам, принятым на саммите ОДКБ - МИД
|В Кремле ждут Пашиняна в Санкт-Петербурге на саммитах СНГ и ЕАЭС
|Александр Вольфович: Выход из ОДКБ не будет идти во благо народа Армении
|О консультациях между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Гана
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|Генсек: Речь о выходе Армении из состава ОДКБ не идет
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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|Читать больше
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