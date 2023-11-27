Понедельник, 27 Ноября 2023 15:45

АрмИнфо.Нелогично, когда некоторые оппозиционеры, считающие премьер-министра РА Никола Пашиняна национальной катастрофой, публично <кидают камни> в сторону парламентской оппозиции. Об этом на своей странице в Facebook написал член правления ранее правящей в Армении Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

По его словам, убитый горем оппозиционер не должен публично обвинять своих коллег в парламенте, а должен встретиться с ними и предложить более эффективный план действий. В противном случае, продолжил политик, создается впечатление, что все это делается лишь для того, чтобы получить мандат в будущем. <Это также одна из причин, почему николизм до сих пор существует. Какой внепарламентский оппозиционер держит за руки парламентскую оппозицию? Ну, выходите на улицы, занимайте площади, проводите акции, убирайте Никола... Парламентская оппозиция мешает? Но если вы считаете, что все должны сделать РПА и АРФД, а вы, дискредитируя парламентскую оппозицию, придете к власти в <белых перчатках>, то привет вам. Даже сейчас многие мечтают о досрочных выборах. Думать, что власть в Армении может измениться путем выборов, - это иллюзия. Выборы в Совет старейшин Еревана должны стать для вас примером. Решение - консолидация, обеспечение большого общественного давления. Все остальное - утопия>, - отметил Шармазанов.