Понедельник, 27 Ноября 2023 15:44

АрмИнфо. Группа автоимпортеров полностью восстановила ущерб, причиненный Республике Армения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Так, согласно информации, группа лиц, с целью уклониться от уплаты налогов и сформировать сверхвыплаты по НДС через ООО, учрежденное 20 июня 2022 года, с 26.06.2022 по 13.08.2023 из Германии и Объединенных Арабских Эмиратов импортировала 748 автомобилей стоимостью 18 700 000 000 драмов.

За тот же период в Российскую Федерацию было вывезено 748 автомобилей. Из них 221 была отчуждена российской компании, 527 - гражданам РФ, из коих 224 оформлены по ценам ниже себестоимости.

В результате этого искусственно образовалась дебетовая сумма по НДС в размере 3.565.578.173, и для получения сверхвыплаты по НДС 20.03.2023г и 02.10.2023г. в Комитет госдоходов РА были поданы заявки на сумму 279 030 719 драмов и 3 187 749 831 драма соответственно.

Установлено, что за 221 автомобиль, экспортированный российской компании, в России было уплачено налога на добавленную стоимость в размере 1 837 844 902 драмов, а ущерб, причиненный Республике Армения, составил 1 727 733 271 драмов.

В результате всестороннего и надлежащего предварительного расследования причиненный Республике Армения ущерб в размере 1 727 733 271 драм был полностью возмещен.