Понедельник, 27 Ноября 2023 11:14

АрмИнфо. Армении следовало бы поднимать проблемы с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседаниях Советов уставных структур данной организации, а не отказываться от участия в них. Об этом в ходе дискуссии на канале Общественного телевидения РА заявил политолог Сурен Суренянц, отвечая на вопрос о том, следует или нет использовать московскую площадку для переговоров по вопросам, связанным с безопасностью армянского государства.

Как отметил политолог, в данном вопросе важно содержание, а не само участие в переговорах. По его словам, внешняя политика Армении должна предполагать активную диверсификацию на всех площадках, в том числе, на площадке ОДКБ. <Да, проблемы имеются, ОДКБ и Россия, в частности, добросовестно не выполняют своих союзнических обязательств. В большинстве случаях данная позиция привела к появлению многочисленных вопросов. Но я считаю, что Еревану следовало бы поднимать все имеющиеся проблемы, связанные с безопасностью армянского государства, на площадках структур Организации, а не отказываться от участия в них>, - подчеркнул политолог, добавив, что есть необходимость поехать в Москву, где нужно обсуждать проблемы, рассматривая российское направление, как одно из компонентов диверсификации внешней политики>, - сказал политолог.

В то же время, как считает Суренянц, зависимость Армении от России без сомнений необходимо снижать, система безопасности страны нуждается в серьезной диверсификации. <В этом вопросе двух мнений быть не может, но это не означает, что следует отказываться от участия во всех мероприятиях ОДКБ, поскольку это может быть воспринято как демарш со стороны официального Еревана>, - отметил политолог.

<Вполне возможно, что даже стратегический партнер по объективным причинам может не выполнить своих договорных обязательств по поставкам вооружений, но эти демарши могут привести к серьезным проблемам, особенно на фоне активизации российско- турецких отношений. По этой причине Ереван должен участвовать в переговорных процессах на всех площадках. Тем более, что Российская Федерация никуда не уходила из региона, и ее площадка продолжает играть очень важную роль в мировой политике.

Политолог заметил, что на фоне происходящих процессов в Ереване зачастую переоценивается роль Запада. Очевидно, что и США, и Европейский Союз и другие государства западного мира не могут решить любой вопрос. <Исходя из развитий глобальных процессов, можно однозначно утверждать о том, что роль Запада в мировой политике начинает снижаться, причем, этот процесс неизбежен. На этом фоне демарши в отношении одного из геополитических центров диверсификацией никак не назовешь, особенно, когда не знаешь его повестку, а для того, чтобы ее знать, надо участвовать на его площадках>, - заметил Суренянц.

Он добавил, что Армения должна учитывать и использовать имеющиеся разногласия между тремя региональными игроками - Турцией, Ираном и Россией. <Между ними имеется лишь один неписанный консенсус - в регионе не должно быть западных стран. Данное обстоятельство Ереван должен учитывать, рассматривая армяно-российские и армяно-турецкие отношения в одной важной системе, поскольку от этих отношений зависит

- быть или не быть Армении>, - подчеркнул политолог, указав на данные Статкомитета РА, что первые 10 месяцев текущего года свидетельствуют о том, что Армения стала еще более экономически зависимой от Российской Федерации.

Отметим, что в последнее время Ереван демонстрирует откровенное пренебрежение к участию в различных мероприятиях под эгидой ОДКБ и России. На саммит Организации не поехал премьер-министр РА Никол Пашинян, примеру которого последовали спикер парламента Ален Симонян, министры обороны и иностранных дел Сурен Папикян и Арарат Мирзоян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян. Любопытно, что эти демарши происходят на фоне еще большей активизации армяно-российских торгово- экономических отношений.

По данным Статкомитета, внешнеторговый оборот Армении в январе-сентябре 2023г составил $13.7 млрд. Лидером среди торговых партнеров Армении традиционно является Россия, на долю которой приходится 34,7% всего объема торговли. В частности, за отчетный период объем товарооборота между двумя государствами составил $4.2 млрд. с годовым ростом на 56,3%.