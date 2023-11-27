Понедельник, 27 Ноября 2023 11:12

АрмИнфо. Депутаты Народного Собрания Абхазии армянского происхождения Ашот Миносян, Галуст Трапизонян, Эрик Рштуни и Левон Галустяна выступили с заявлением в связи со словами премьер-министра Армении Никола Пашиняна об однозначной поддержке единства и государственностьи Грузии.

Как сообщает АПСНЫПРЕСС, депутаты констатировали, что после трагедии в Арцахе, когда действующее армянское руководство обрекло 120 тысяч своих же граждан, проживающих в Нагорном Карабахе, на выселение, можно было оставить без комментариев последнее выступление Пашиняна, но слишком цинично прозвучал тезис о поддержке территориальной целостности Грузии.

"Цинично не потому, что Республика Абхазия, являясь Независимым государством, не имеет никакого отношения к суверенной Грузии, а потому что ещё пару лет назад Ереван громогласно заявлял, что Арцах - это Армения и не допустит никаких поползновений Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха. К сожалению, последующее развитие событий показало, что армянские власти подвержены конъюнктуре и легко меняют позиции, в том числе по такому чувствительному для всего армянства вопросу, как существование Арцахского государства.

Факт его исчезновения с политической карты мира всецело "заслуга" официального Еревана, сделавшего всё для сворачивания идеи строительства суверенной Нагорно- Карабахской Республики. Напомним, что за ее создание сложили головы десятки тысяч человек.

Заявление Пашиняна расцениваем как демарш в отношении нашей Родины - Республики Абхазия. Сказанное премьером Армении, безусловно, произвело на нас негативное впечатление и оставило неприятный осадок.

Хотим напомнить господину Пашиняну, что в Независимой Апсны проживают 42 тысячи граждан армянской национальности, коренным народом созданы все условия для изучения нашего родного языка, сохранения самобытных обычаев и традиций. Мы гордо называем Абхазию своей Родиной.

И напоследок: Армения, конечно, может поддерживать территориальную целостность Грузии. Но вот суверенная Республика Абхазия к ней не имеет никакого отношения от слова совсем. Уже 30 лет наш многонациональный народ строит своё государство. И в отличие от Пашиняна в Абхазии нет политиков, которые выбор народа поставили бы под сомнение и одним росчерком пера ликвидировали бы страну, которая завоёвана кровью сынов и дочерей", - отмечается в заявлении армянских депутатов парламента Абхазии.

Напомним, что Пашинян в прямом эфире 24 ноября отвечая на вопрос, "готова ли Армения признать Абхазию и Осетию оккупированными территориями заявил, что Армения всецело и однозначно защищает единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость, демократию, государственность Грузии.

"Итоги голосования Армении в ООН до и после 2019 года фиксировали очень видимые и определенные различия, в связи с чем, представители нашего братского государства - Грузии - выразили удовлетворение", - отметил Пашинян.