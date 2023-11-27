Понедельник, 27 Ноября 2023 11:07

АрмИнфо. Заверения Еревана в дружбе с Россией дорогого стоят и воспринимаются у нас позитивно. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Заверения Еревана в дружбе с Россией дорогого стоят и воспринимаются у нас позитивно. Но есть реальные дела, включая игру с НАТО и Евросоюзом, подмену существующих форматов урегулирования в регионе, неучастие в традиционных саммитах. Это трудно объяснимые манёвры, и мало кто понимает их конечную цель. В том числе в столицах Содружества Независимых Государств, включая сам Ереван",- написал сенатор в свое Телеграмм-канале.