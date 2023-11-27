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АрмИнфо. Между Республикой Армения и Королевством Саудовская Аравия 25 ноября был подписан протокол об установлении дипломатических отношений.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, протокол был подписан в Абу-Даби послом Армении в ОАЭ Кареном Григоряном и послом Королевства Саудовская Аравия в ОАЭ Султаном ибн Абдаллой Аль-Ангаром. Согласно внешнеполитическому ведомству, для начала страны назначат послов нерезидентов в Ереване и Эр-Рияде.
Напомним, что Саудовская Аравия увязывала нормализацию отношений с Арменией с нагорно-карабахским конфликтом. Потепление в отношениях наступили благодаря усилиям 4-ого президента Армении Армена Саркисяна.
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