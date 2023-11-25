Суббота, 25 Ноября 2023 14:27

АрмИнфо.Министерство обороны Республики Казахстан опровергло распространяющиеся в социальных сетях и интернете слухи о предполагаемых поставках казахстанского вооружения в Армению.

Согласно заявлению оборонного ведомства РК, данная информация не соответствует действительности. "С 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники. Поэтому утверждения о поставках военной техники в Армению являются ложными", - подчеркивается в сообщении.

В документе также содержится призыв к гражданам и средствам массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации. Минобороны подчеркивает свое стремление к прозрачности и информированию общественности о реальной ситуации в сфере военного сотрудничества Казахстана.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что Армения считает Казахстан потенциальным поставщиком Еревану продукции военного назначения. При этом, армянская сторона упомянула планы закупить у Казахстана тяжeлые огнемeтные системы <Солнцепeк>.