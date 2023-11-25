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АрмИнфо.Сотрудничество между Министерством образования, науки, культуры и спорта РА и Союзом кинематографистов Армении придаст новый импульс и заряд развитию киноиндустрии. Меморандум о сотрудничестве накануне подписали глава МОНКС Жанна Андреасян и президент Союза кинематографистов РА Арутюн Хачатрян.
<Я придаю большое значение целям, которые заложены в основу меморандума о сотрудничестве. Они направлены на представление нашего кинонаследия, расширение возможностей показа армянских фильмов и поощрение молодых людей, делающих в нем свои первые шаги. Мы добились больших успехов в этом контексте. На днях фильм Шогакат Варданяна "1489" получил награду на престижном фестивале документального кино",
- отметила министр, добавив, что меморандум дает возможность более активно участвовать на международных кинорынках и различных киноплощадках, без чего развитие кино невозможно>, - отметила министр.
Жанна Андреасян подчеркнула, что меморандум подписан в юбилейный год 100-летия армянского кино и накануне 100-летия Сергея Параджанова, что символично. <Дошедшее до нас наследие - это в хорошем смысле наша история, которую, я уверена, мы продолжим с таким же достоинством и высокой ответственностью, передавая ее поколениям>, - сказала глава МОНКС.
В свою очередь, Арутюн Хачатрян также отметил важность подписанного документа. Он отметил, что в этой сфере еще многое предстоит сделать.
Хачатрян подчеркнул, что в нынешней ситуации созданы благоприятные условия для развития и профессионального становления молодых кинематографистов.
|Сотрудничество между МОНКС и Союзом кинематографистов Армении придаст новый импульс развитию киноиндустрии
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|Страдающие комплексом неполноценности власти Азербайджана продолжают ползучую оккупацию всего армянского
|Пашинян принял главу Службы внешней разведки ФРГ
|Власти Армении ведут отношения с Россией до точки невозврата - депутат
|Вопросы социальной защиты военнослужащих и членов их семей всегда в центре внимания властей Армении - депутат
|Армения в ПА ОДКБ предложила проект, осуждающий нацизм и национализм
|В Ереване рассмотрят вопрос присоединения Армении к документам, принятым на саммите ОДКБ - МИД
|В Кремле ждут Пашиняна в Санкт-Петербурге на саммитах СНГ и ЕАЭС
|Александр Вольфович: Выход из ОДКБ не будет идти во благо народа Армении
|О консультациях между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Гана
|Лукашенко рассчитывает на установление устойчивого и долгосрочного мира на Южном Кавказе
|Генсек: Речь о выходе Армении из состава ОДКБ не идет
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Ереване стартовал третий международный форум МККК, посвященный семьям пропавших без вести из Армении и Арцаха
|Государство направит свыше 800 млн. драмов для покрытия платы за образование арцахских студентов
|Двойные стандарты западных стран будут продолжаться до тех пор, пока власть в Армении не сменится - РПА
|Правила работы консульств Армении несколько изменятся
|Замглавы МИД: В повестке Армении нет вопроса о выходе из ОДКБ, ЕАЭС и выводе российской базы
|Генпрокуратура требует изьять у Гагика Царукяна часть имущества
|На заседании правительства Армении отключился свет
|Здание "АОКС" в центре Еревана закреплено за Комитетом по управлению госимуществом
|Глава МИД Беларуси: Все решения саммита ОДКБ в Минске будут легитимны, несмотря на отсутствие армянской стороны
|Массового оттока арцахцев из Армении не наблюдается - Пашинян
|Ардшинбанк и Технопарк Далан подписали соглашение о сотрудничестве
|Сотрудниками КГД выявлено более 10 кг метамфетамина, рыночная стоимость которого превышает 800 млн драм
|Институт Лемкина реализует проект "Армения/Арцах" по повышению осведомленности во всем мире о глобальных угрозах жизни армян
|Глава оппозиционной фракции армянского парламента вызван на допрос в СК РА
|МИД: На армяно-азербайджанской границе 30 ноября пройдет очередная встреча комиссии по демаркации государственной границы
|Споуксмен МИД Армении: С ноября 2020 года уже пятое армянское кладбище подверглось вандализму со стороны Азербайджана
|В Минске прошло совместное заседание СМИД, СМО и КССБ ОДКБ
|Азербайджанцы строят дорогу через историческое армянское кладбище в оккупированном Шуши
|Арарат Мирзоян провел встречу с аккредитованными в стране послами стран Евросоюза
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|Читать больше
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