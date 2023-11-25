Суббота, 25 Ноября 2023 14:26

АрмИнфо.Сотрудничество между Министерством образования, науки, культуры и спорта РА и Союзом кинематографистов Армении придаст новый импульс и заряд развитию киноиндустрии. Меморандум о сотрудничестве накануне подписали глава МОНКС Жанна Андреасян и президент Союза кинематографистов РА Арутюн Хачатрян.

<Я придаю большое значение целям, которые заложены в основу меморандума о сотрудничестве. Они направлены на представление нашего кинонаследия, расширение возможностей показа армянских фильмов и поощрение молодых людей, делающих в нем свои первые шаги. Мы добились больших успехов в этом контексте. На днях фильм Шогакат Варданяна "1489" получил награду на престижном фестивале документального кино",

- отметила министр, добавив, что меморандум дает возможность более активно участвовать на международных кинорынках и различных киноплощадках, без чего развитие кино невозможно>, - отметила министр.

Жанна Андреасян подчеркнула, что меморандум подписан в юбилейный год 100-летия армянского кино и накануне 100-летия Сергея Параджанова, что символично. <Дошедшее до нас наследие - это в хорошем смысле наша история, которую, я уверена, мы продолжим с таким же достоинством и высокой ответственностью, передавая ее поколениям>, - сказала глава МОНКС.

В свою очередь, Арутюн Хачатрян также отметил важность подписанного документа. Он отметил, что в этой сфере еще многое предстоит сделать.

Хачатрян подчеркнул, что в нынешней ситуации созданы благоприятные условия для развития и профессионального становления молодых кинематографистов.