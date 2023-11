Суббота, 25 Ноября 2023 14:19

АрмИнфо. В Ницце прошла репетиция армянской группы Yan Girls, которая представит Армению на детском <Евровидении 2023>. Об этом говорится в сообщении организаторов конкурса на странице в Facebook, представивших фото с репетиции.

Армянские исполнители, как отмечается в сообщении, представят песню Do It My Way. Сам конкурс будет проведен 26 ноября, а электронное голосование началось с 24 ноября.