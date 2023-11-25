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АрмИнфо.Министерство внутренних дел Армении опровергло утверждения газеты "Жоговурд" о том, что в партии отпечатанных бланков армянских паспортов (700 тыс экземпляров) искажен государственный герб. Газета сообщила сегодня, что основной цвет герба Армении - золотой, тогда как на паспортах этой партии он белый. "Это дезинформация, бланки паспортов соответствуют требованиям технического описания, шаблоны прошли соответствующую экспертизу", - говорится в опровержении МВД.
Ранее газета сообщила, что некачественные паспорта были заказаны у российской компании <Первый печатный двор>. Причем, произведено это было без проведения соответствующего тендера.
Напомним, что Национальное Собрание РА продлило сроки выдачи паспортов старого образца. По словам руководителя Службы миграции и
гражданства МВД РА Армена Казаряна, в 2017 году подошел к концу срок действия договора с польской компанией, занимавшейся производством и обслуживанием армянских биометрических паспортов и ID-карт. После этого началась разработка новых и более современных требований к паспортам. Параллельно периодически продлевался срок выдачи паспортов старого образца. Теперь предлагается вновь продлить сроки выдачи новых паспортов и ID-карт до внедрения новой системы. По словам Казаряна, правительство Армении решило полностью перейти на систему биометрических паспортов. "Планируется провести более масштабные реформы и организовать новый конкурс, который бы предусматривал внедрение новой модернизированной системы выдачи документов как гражданам Армении, так и иностранцам и беженцам", - сказал Казарян.
Напомним, что ранее директор Агентства информационных систем РА Нерсес Ерицян сообщал, что договор планируется заключить уже во второй половине 2024 года. После этого, по его словам, внедрение всей системы займет не более 12 месяцев.
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|Депутат НС РА: Самвел Шахраманян вел себя максимально искренне на заседании следственной комиссии НС по расследованию обстоятельств 44-дневной войны
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|Страдающие комплексом неполноценности власти Азербайджана продолжают ползучую оккупацию всего армянского
|Пашинян принял главу Службы внешней разведки ФРГ
|Власти Армении ведут отношения с Россией до точки невозврата - депутат
|Вопросы социальной защиты военнослужащих и членов их семей всегда в центре внимания властей Армении - депутат
|Армения в ПА ОДКБ предложила проект, осуждающий нацизм и национализм
|В Ереване рассмотрят вопрос присоединения Армении к документам, принятым на саммите ОДКБ - МИД
|В Кремле ждут Пашиняна в Санкт-Петербурге на саммитах СНГ и ЕАЭС
|Александр Вольфович: Выход из ОДКБ не будет идти во благо народа Армении
|О консультациях между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Гана
|Лукашенко рассчитывает на установление устойчивого и долгосрочного мира на Южном Кавказе
|Генсек: Речь о выходе Армении из состава ОДКБ не идет
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Ереване стартовал третий международный форум МККК, посвященный семьям пропавших без вести из Армении и Арцаха
|Государство направит свыше 800 млн. драмов для покрытия платы за образование арцахских студентов
|Двойные стандарты западных стран будут продолжаться до тех пор, пока власть в Армении не сменится - РПА
|Правила работы консульств Армении несколько изменятся
|Замглавы МИД: В повестке Армении нет вопроса о выходе из ОДКБ, ЕАЭС и выводе российской базы
|Генпрокуратура требует изьять у Гагика Царукяна часть имущества
|На заседании правительства Армении отключился свет
|Здание "АОКС" в центре Еревана закреплено за Комитетом по управлению госимуществом
|Глава МИД Беларуси: Все решения саммита ОДКБ в Минске будут легитимны, несмотря на отсутствие армянской стороны
|Массового оттока арцахцев из Армении не наблюдается - Пашинян
|Ардшинбанк и Технопарк Далан подписали соглашение о сотрудничестве
|Сотрудниками КГД выявлено более 10 кг метамфетамина, рыночная стоимость которого превышает 800 млн драм
|Институт Лемкина реализует проект "Армения/Арцах" по повышению осведомленности во всем мире о глобальных угрозах жизни армян
|Глава оппозиционной фракции армянского парламента вызван на допрос в СК РА
|МИД: На армяно-азербайджанской границе 30 ноября пройдет очередная встреча комиссии по демаркации государственной границы
|Споуксмен МИД Армении: С ноября 2020 года уже пятое армянское кладбище подверглось вандализму со стороны Азербайджана
|В Минске прошло совместное заседание СМИД, СМО и КССБ ОДКБ
|Азербайджанцы строят дорогу через историческое армянское кладбище в оккупированном Шуши
|Арарат Мирзоян провел встречу с аккредитованными в стране послами стран Евросоюза
|100-летие Шарля Азнавура и Сергея Параджанова включены в календарь мероприятий ЮНЕСКО
|Читать больше
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