Суббота, 25 Ноября 2023 12:52

АрмИнфо.Министерство внутренних дел Армении опровергло утверждения газеты "Жоговурд" о том, что в партии отпечатанных бланков армянских паспортов (700 тыс экземпляров) искажен государственный герб. Газета сообщила сегодня, что основной цвет герба Армении - золотой, тогда как на паспортах этой партии он белый. "Это дезинформация, бланки паспортов соответствуют требованиям технического описания, шаблоны прошли соответствующую экспертизу", - говорится в опровержении МВД.

Ранее газета сообщила, что некачественные паспорта были заказаны у российской компании <Первый печатный двор>. Причем, произведено это было без проведения соответствующего тендера.

Напомним, что Национальное Собрание РА продлило сроки выдачи паспортов старого образца. По словам руководителя Службы миграции и

гражданства МВД РА Армена Казаряна, в 2017 году подошел к концу срок действия договора с польской компанией, занимавшейся производством и обслуживанием армянских биометрических паспортов и ID-карт. После этого началась разработка новых и более современных требований к паспортам. Параллельно периодически продлевался срок выдачи паспортов старого образца. Теперь предлагается вновь продлить сроки выдачи новых паспортов и ID-карт до внедрения новой системы. По словам Казаряна, правительство Армении решило полностью перейти на систему биометрических паспортов. "Планируется провести более масштабные реформы и организовать новый конкурс, который бы предусматривал внедрение новой модернизированной системы выдачи документов как гражданам Армении, так и иностранцам и беженцам", - сказал Казарян.

Напомним, что ранее директор Агентства информационных систем РА Нерсес Ерицян сообщал, что договор планируется заключить уже во второй половине 2024 года. После этого, по его словам, внедрение всей системы займет не более 12 месяцев.