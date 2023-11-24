Пятница, 24 Ноября 2023 17:51

АрмИнфо. Ереванский театральный фестиваль завершился, но еще долго зритель будет помнить дни Александринского театра в Армении. В рамках фестиваля Национальный театр России привез в Армению 2 спектакля, фильм и выставку Петербургского музея театрального и музыкального искусства, где были представлены художественные работы декораций, воплощенных когда-либо на сцене Александринки.

Примечательно, что последний раз Александринский театр выступал в Армении 40 лет назад со спектаклем <Пока бьется сердце> (по мотивам пьесы Д. Храбровицкого), который, безусловно, был важным для репертуара того времени.

Александринскому театру в этом году исполнилось 257 лет. Однако происходящее на сцене, по убеждению художественного руководителя Валерия Фокина, ни в коем случае не должно быть созвучно со столь солидным возрастом. <Это гибель:смерть. Поэтому наша задача - не соответствовать этому великому возрасту. Я говорю великому, потому что есть великие традиции, которые нужно сохранять, но, тем не менее, надо корректировать их на предмет сегодняшнего дня. Это самая главная задача, над которой мы и работаем>, - сказал он перед показом в Ереване своего спектакля.

При этом Фокин заметил, что подобные встречи между театрами, искусствоведами важны особенно в контексте сегодняшней ситуации. Он подчеркнул, что политики сжигают мосты, а деятели культуры должны их восстанавливать. <Это не то, что обязательство, а априори так происходит. Если ты этим делом занимаешься, то должен восстанавливать. Других вариантов нет. Так было всегда, и надеюсь, что так и будет>, - заключил он.

Говоря о выбранных для Ереванского театрального фестиваля представлениях Александринки, Фокин подчеркнул, что последние более всего раскрывают сегодняшний облик театра. В частности, на сцене Национального академического театра им. Г. Сундукяна Национальный театр России представил спектакли Валерия Фокина <Женитьба> (по мотивам пьесы Н.Гоголя) и Никиты Кобелева <Тварь> (по пьесе В. Семеновского по мотивам романа Ф.Сологуба <Мелкий бес>).

Оба представления стали настоящем подарком для истинных ценителей театрального искусства в Армении. Эстетика Александринского театра, которую посчастливилось почувствовать и воочию увидеть ереванскому зрителю, задала высокую планку в театральной жизни Армении. Поэтому сложно переоценить роль гастролей Александринского театра в Армении, как в контексте воспитания зрителя, так и в целом для армянского театрального искусства.

<Женитьба> по Фокину это не просто гротескная комедия с характерными устоями того времени, а скорее борьба главного героя с общественным давлением, отстаивание себя и своего уже выстроенного, удобного, как мягкая постель, мира. По мнению Валерия Фокина, эта тема будет актуальной всегда. Режиссер не смеется над трусостью главного героя Ивана Кузьмича Подколесина (актер Владимир Кошевой) перед главным жизненным выбором. А может даже в чем-то оправдывает, помогает ему вернуться к себе, обрести личное счастье, даже если это всего лишь мягкая постель, с которой, между прочим, начинается и завершается спектакль.

Решение режиссера с окном над ложем главного героя, в которое постоянно вваливаются <гости>, нарушая его покой, а не входят через дверь, уже намекает о том, что все происходящее нежеланно и неправильно для самого Подколесина. Следовательно, все попытки свахи Феклы Ивановны (заслуженная артистка РФ Елена Немзер), Кочкарева (актер Иван Ефремов) женить главного героя на купчихе Агафье Тихоновне Купердягиной (актриса Василиса Алексеева) окажутся тщетными. Подколесин убегает с собственной свадьбы через то же окно.

И, тем не менее, говорить, о трагическом завершении спектакля Фокина не приходится. Если по Гоголю в конце пьесы невеста остается у разбитого корыта, что подтверждается словами свахи: <Еще если бы в двери выбежал - ино дело, а уж коли жених да шмыгнул в окно - уж тут просто мое почтение!>. То по Фокину, прежде чем гаснет свет в зале, зритель видит счастливое и одухотворенное лицо Подколесина. А правильность совершенного выбора всегда же определяется внутреннем состоянием человека. Если ты счастлив - значит и решение твое было верным.

Отметим, что премьера спектакля Валерия Фокина <Женитьба> состоялась в январе 2008 года. По итогам сезона спектакль стал лауреатом престижной профессиональной награды <Золотая Маска> сразу в двух номинациях - <Лучшая работа режиссера> и <Лучшая работа художника>.

В спектакле заняты также заслуженная артистка РФ Светлана Шейченко, Степан Балакшин, Виктор Шуралев, Валентин Захаров, Дарья Клименко, Анастасия Гребенчук, Валерий Степанов, Дмитрий Сизов и Ефим Роднев. Сценография и костюмы: Александр Боровский, художник по свету: Дамир Исмагилов, пластика: Алексей Мирошниченко, музыка: Леонид Десятников, помощник режиссера: Екатерина Щербатюк.

Примечательно, что сценическая жизнь комедии Гоголя <Женитьба> началась именно на сцене Александринского театра в 1842 году. И с этого времени спектакль традиционно украшал афишу Александринского театра. В 2023 году <Женитьба> появилась и на афише Национального театра Армении.

Спектакль <Тварь> (2021г.) уже сегодня главного режиссера Александринки Никиты Кобелева стал его первой режиссерской работой в этом театре. Стоит отметить, что сама пьеса была написана Семеновским в 1999 году почти спустя 100 лет после выхода романа Сологуба, и только спустя 20 лет была воплощена на театральной сцене.

В постановке Кобелева спектакль получился сверх современным, остропсихологическим, отражающим реалии русской жизни, отчасти их высмеивающим, возвышающим, и тут же унижающим все святое. А что может быть более святым для русского человека, если не солнце русской поэзии Пушкин, если не отец русской словесности Толстой, бюсты которых и нескольких других великих украшали происходящее на сцене Нацтеатра Армении священнодействие?

Пьеса <Тварь> - это история умопомешательства гимназического преподавателя словесности Ардальона Передонова (актер Иван Ефремов). С одной стороны Передонов несет в массы высокое слово, но чего оно стоит, когда он может падать очень низко, чтобы достичь своей главной цели в жизни - выбиться на место инспектора гимназии. Однако важно то, что сам герой не скрывает своей темной стороны, цитируя Державина в самом начале спектакля: <Твое созданье я, создатель! Твоей премудрости я тварь>. Никакой интриги нет, зритель изначально знает, с кем имеет дело. Но Кобелев просчитался, взяв на роль преподавателя словесности Ивана Ефремова. Актер буквально влюбляет зрителя в аморальность, наглость, цинизм главного героя, своим обаянием Ефремов отодвигает на второй план его порочность.

Окружение Передонова также весьма спокойно воспринимает и потакает его низменным проявлениям, а после остается равнодушным и к его помешательству. Общественности наплевать. Но не только на Передонова, но и друг на друга, но и на самое святое - солнце русской поэзии Пушкина, отца русской словесности Толстого, которого они коллективно оплевывают. Но как нельзя лучше о сегодняшнем дне скажет сам Передонов: <Раньше я думал: мир красота спасёт. Как бы не так. Красоту бы от мира спасти>. Сложно отрицать актуальность этой фразы, которая была написана 100 лет назад, и в сегодняшнее время.

В одном из интервью режиссёр Никита Кобелев говорил о своем спектакле следующее: <На мой взгляд, в этой пьесе есть столкновение очень важного для российской ментальности литературного классического канона и того, как он работает сегодня, с тем цинизмом и аморальностью персонажей пьесы, которые этим самым каноном оправдывают свои действия. Меня интересует насколько классика нас действительно защищает и спасает сегодня или она стала лишь орудием для разного рода манипуляций>.

Валерий Семеновский в предисловии к своей пьесе написал: <Безумие охватывает всех. Потому что <передоновское> правило - в своих грехах винить других, ни в чём не раскаиваться, ни за что не нести ответственность - здесь норма общей жизни, её органика. Здесь ничего не стоит и Пушкина воспеть, и в вечность плюнуть. На одном дыхании>.

В спектакле заняты: Иван Ефремов (Ардальон Передонов), Янина Лакоба (Варвара), Ольга Белинская (Преполовенская), Николай Белин (Павлушка), Степан Балакшин (Рутилов), Анастасия Пантелеева (Людмила), Владимир Маликов (Саша Пыльников), заслуженная артистка России Мария Кузнецова (Коковкина) и другие. Представление <Тварь> стало лауреатом премии <Звезда Театрала> в номинации <Лучший спектакль. Малая форма> (2022 г).

Стоит также отметить, что в рамках дней Александринского театра в Армении на Малой сцене Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна состоялся Public Talk с Валерием Фокиным и специальный показ его фильма <Петрополис> (2021г.), созданного на основе повести Кирилла Фокина <Огонь>.

Напомним, что Национальный драматический театр России Александринский театр - ведет историю от первой русской государственной профессиональной драматической труппы, основанной в Санкт-Петербурге по Указу императрицы Елизаветы Петровны 30 августа 1756 года. В 1832 году труппа получила здание в центре Невского проспекта, построенное по проекту архитектора Карла Росси. Именно тогда театр был назван Александринским, в честь императрицы Александры Федоровны. Именно здесь состоялись премьеры практически всех главных произведений русской драматургической классики. С 2003 года - художественный руководитель Александринского театра народный артист России, лауреат Государственных премий России Валерий Фокин, с лета 2023 года - главный режиссер театра Никита Кобелев.

Отметим, что Ереванский театральный фестиваль прошел в этом году впервые. Для участия в фестивале в Армению приехали также театральные коллективы из Франции, Польши, США, Грузии. Основателем фестиваля является директор Национального академического театра им. Г. Сундукяна, заслуженный деятель культуры Армении Вардан Мкртчян.