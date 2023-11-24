Пятница, 24 Ноября 2023 17:48

АрмИнфо.21 ноября 2023 года в рамках пленарного заседания 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО принята резолюция, согласно которой предложение Туркменистана о праздновании 300-летия со дня рождения поэта Махтумкули Фраги включено в Список знаменательных дат для совместного празднования с ЮНЕСКО в 2024-2025 годах.

Это событие является ещё одним ярким свидетельством международного признания роли и значения в мировой литературе и в контексте развития культурно-гуманитарного сотрудничества творчества великого туркменского поэта-классика и мыслителя Махтумкули Фраги.