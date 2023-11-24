Пятница, 24 Ноября 2023 17:28

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 ноября в ходе прямого эфира ответил на вопрос гражданина (политолога по его словам), который поинтересовался, почему Армения официально не выходит из ОДКБ, и может ли быть причиной тому отсутствие политической воли у властей.

<Если бы отсутствовала политическая воля для принятия решений, продиктованных интересами Армении, то мы не делали бы всех тех заявлений и оговорок, которые озвучиваем касательно деятельности ОДКБ>, - сказал Пашинян в ответ.

Премьер заверил, есть политическая воля для принятия решений во благо страны, однако власти намерены руководствоваться государственными интересами Армении.

<Если мы приняли решение или не приняли какое-то решение на данный момент, то наш ориентир, на который мы ориентируемся, - это государственные интересы Армении. Наши наблюдения показывают, что де-факто действия или бездействие ОДКБ не соответствуют ее обязательствам перед Республикой Армения. Иными словами, в этом смысле действия ОДКБ не соответствуют интересам Армении. И мы поднимаем этот вопрос прозрачно. В начале мы это делали не публично, в рабочем порядке>, - сказал Пашинян.

Он отметил, что Армения хочет до последнего сделать все, чтобы полноценно понять ОДКБ и донести до организации свою позицию. Если этого не удастся добиться, то, пос ловам Пашиняна, у общественности будет еще больше вопросов относительно членства в этой организации, <если это не дает Армении ничего или не дает тот минимум, который сохранял бы интерес по продолжению членства, но вызывает дополнительные риски для нашей системы безопасности>.

Пашинян заявил, что Армения и раньше пыталась диверсифицировать поставки вооружения. <Подобные обсуждения длились минуты, нам говорили: <извините, вы член ОДКБ, мы не можем войти в военно-технические отношения с вами>, - сказал Пашинян.