Пятница, 24 Ноября 2023 16:36

АрмИнфо.Президент Арцаха Самвел Шахраманян вел себя максимально искренне на заседании следственной комиссии Национального Собрания по расследованию обстоятельств 44-дневной войны. Об этом 24 ноября журналистам заявил глава следственной комиссии, председатель комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

По его слова, заседание следственной комиссии с учетом многих факторов прошло в закрытом режиме. <Теперь уже мне стало ясно, почему господин Арцвик Минасян (секретарь оппозиционной фракции <Армения>, представитель партии АРФД - ред.) не хотел, чтобы Шахраманян появлялся в следственной комиссии. Мне открылись реалии, на другой платформе никто и никогда не будет иметь права на такую информацию. Можно сказать, что следственная комиссия дает возможность использовать такую платформу для выявления некоторых политических реалий, которые не были заметны", - сказал Андраник Кочарян.

Он сообщил, что в ходе трехчасовой встречи были исчерпаны вопросы, над которыми долго работали члены комиссии. "Могу сказать, что господин Шахраманян был максимально искренен. Мы обсудили вопросы, которые даже не подлежат обсуждению", - сказал Кочарян.

Он добавил, что срок полномочий комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны истекает 3 декабря. "Это означает, что мы больше не имеем права кого-либо вызывать, получать документы. Все то, что сделали - сделали. Накоплен огромный объем материалов и предстоит большая работа по их анализу", - сказал Кочарян, добавив, что 27 и 29 ноября уже есть приглашенные на заседание комиссии, в том числе и экс-командующего Армией обороны Арцаха Джалала Арутюняна. Кочарян указал на готовность Арутюняна ответить на вопросы членов комиссии. "Мы его ждем, если до 3 декабря у нас будет возможность, господин Арутюнян готов явиться на заседание. ", - заявил Кочарян.

Напомним, что комиссия по расследованию обстоятельств 44-дневной войны была создана в феврале 2022 года. В рамках деятельности комиссии, депутаты приглашали на ее заседания ответственных за оборону и внешнюю политику страны в период до и во время войны 2020 года. 3 мая текущего года деятельность комиссии была продлена еще на 6 месяцев.