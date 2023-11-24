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 Пятница, 24 Ноября 2023 16:31

Европейский Банк Реконструкции и Развития и Европейский Союз предоставили Ардшинбанку  кредит на развитие ММСП.

Европейский Банк Реконструкции и Развития и Европейский Союз предоставили Ардшинбанку  кредит на развитие ММСП.

АрмИнфо.В рамках программы финансирования посредников для перекредитования частных предприятий микро, малого и среднего бизнеса в Армении Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) и Европейский Союз предоставили Ардшинбанку  кредит в размере $20 миллионов. Финансовый пакет предназначен для поддержки роста, конкурентоспособности и зеленой экономики в Армении. Договор был подписан сторонами 24 ноября в Ереване.

Пакет включает два кредита от EBRD. Половина суммы будет выделена армянским фирмам для содействия росту и развитию, остальные $10 миллионов  пойдут на поддержку инвестиций в экологически чистое оборудование и модернизацию производства, отвечающую стандартам ЕС. Финансирование позволит заемщикам повысить свою конкурентоспособность  как внутри страны, так и за рубежом и диверсифицировать свои экспортные рынки. Наряду с этим, выделенные средства будут поддерживать реализацию мер по охране труда и технике безопасности, а также по внедрению экологически чистых методов и эффективности использования ресурсов. Не менее 70 процентов кредита будет направлено на финансирование «зеленых» технологий.

 

Кроме этого, заемщики получат бесплатную поддержку со стороны международных консультантов и льготы по возврату денег после завершения своих инвестиционных проектов. Оба кредита финансируются ЕС в рамках инициативы EU4Business и способствуют достижению целей Экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства (ВП), которые включают поддержку 30 000 предприятий ММСП в Армении.

В своей речи на церемонии подписания договора управляющий директор  по финансовым учреждениям Фрэнсис Малидж, в частности сказал:

«Я рад сообщить, что с сегодняшним подписанием Ардшинбанк присоединился к нашей флагманской программе, призванной сделать местные фирмы более экологичными и конкурентоспособными как внутри страны, так и за рубежом. Это сотрудничество с нашим финансовым партнером наряду с поддержкой  Европейского Союза позволяет активизировать поддержку армянских фирм. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть больше армянской продукции и армянских брендов на мировом рынке».

Лоуренс Мередит, директор по Восточному соседству и институциональному строительству Европейской комиссии, отметил, что Европейский Союз гордится своим участием и поддержкой кредитной линии, договор по которой  заключили ЕБРР и Ардшинбанк.

«Это еще одна демонстрация того, что наш Экономический и инвестиционный план для Армении реализуется на местах».

Председатель правления Ардшинбанка Артак Ананян поблагодарил EBRD и Европейский Союз за плодотворное сотрудничество и доверие к Ардшинбанку, в частности, отметив:

 

«Для нас большая честь продолжить сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития, давним партнером Ардшинбанка.  Сектор ММСП чрезвычайно важен для развития экономики  Армении, продвижения экспорта и создания рабочих мест. Ардшинбанк, обладая самой широкой региональной сетью в республике, будет и дальше способствовать развитию страны с помощью заемных средств, продвигая доступное кредитование в секторе малого и среднего бизнеса». 

 

Руководитель Ардшинбанка особо отметил роль Европейского Союза в содействии «зеленому» кредитованию в Армении и поддержании ее экологической безопасности. Эти средства, по мнению А. Ананяна, имеют стратегическое значение для Ардшинбанка и будут способствовать увеличению объемов зеленого кредитования по всей республике.

 

Напомним, что с начала своей деятельности в 1992 году ЕБРР профинансировал в Армении 207 проектов на сумму более 2 миллиардов евро. Программа финансирования EBRD и ЕС  является частью совместной программы «Кредитная линия EU4Business-», в рамках которой ЕБРР предоставляет финансирование ММСП через партнерские финансовые учреждения, в то время как ЕС дополняет это предложение стимулирующими грантами и технической помощью. Эта программа доступна также в Грузии, Молдове и Украине.

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