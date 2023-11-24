Пятница, 24 Ноября 2023 15:42

АрмИнфо. Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о содействии установлению истины, правосудию, возмещению и гарантиям неповторения Фабиан Сальвиоли призвал Армению создать всеобъемлющие механизмы правосудия переходного периода для решения проблем нарушений прав человека, совершенных в контексте советского правления, автократических правительств и конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил 24 ноября в ходе пресс-конференции в Ереване, подводя итого своего 1,5-недельного визита в Армению.

Фабиан Сальвиоли отметил, что с момента обретения Арменией независимости от советской власти в 1991 году власти приняли ряд мер по устранению последствий этих нарушений. "Хотя эти меры не были включены в процесс правосудия переходного периода и официально не считались частью такой программы, многие из них были направлены на возвращение наследия репрессивных или авторитарных режимов в сторону демократической консолидации или на расследование и обеспечение возмещения нарушений, от которых пострадали Армянские солдаты или гражданское общество в конфликте", - сказал Сальвиоли в заявлении по итогам девятидневного визита в страну. "Однако прогресс в установлении истины, уголовном правосудии, возмещении ущерба и увековечении памяти прошлых нарушений прав человека был непостоянным", - сказал он. Чиновник ООН призвал власти Армении создать независимый механизм для расследования и регистрации этих нарушений и сделать их доступными для нынешнего и будущих поколений. Он также призвал прокуратуру и судебные органы срочно активизировать усилия по привлечению к ответственности за эти нарушения.

Сальвиоли высоко оценил усилия по предоставлению компенсаций жертвам советских репрессий, солдатам, погибшим или выведенным из строя во время конфликта, гражданским жертвам конфликта и жертвам событий 1 марта 2008 года, но отметил, что другие жертвы нарушений прав человека изо всех сил пытались получить репарации. "Я призываю правительство принять необходимые законодательные и административные меры для обеспечения того, чтобы жертвам незаконных экспроприаций, государственных репрессий и злоупотреблений в контексте манифестаций, а также пыток и подозрительных смертей в правоохранительных органах или вооруженных силах был предоставлен особый правовой статус в качестве жертв нарушений прав человека и, соответственно, полного возмещения ущерба", - сказал Сальвиоли. Признав, что страна добилась успехов в создании демократических институтов с 1990-х годов, эксперт ООН заявил, что прогресс не был линейным, и указал на "огромные проблемы". Он подчеркнул фальсификацию выборов, недостаточную независимость судебной власти, широко распространенную коррупцию в государственных учреждениях и репрессивную деятельность со стороны сил безопасности и вооруженных сил. "Правительство должно дать обществу недвусмысленный знак своей приверженности целостному процессу правосудия переходного периода, направленному на устранение прошлых злоупотреблений, предотвращение их повторения и укрепление верховенства закона", - сказал Сальвиоли. По словам эксперта, последние этапы конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 и 2023 годах создали огромные проблемы. "Мой приезд в Армению совпал с насильственным перемещением 110 тысяч армян из Нагорного Карабаха в результате конфликта. Я встречался с беженцами и властями в принимающих общинах и в Ереване, где я наблюдал боль и неотложные нужды перемещенного населения, а также огромные усилия властей по удовлетворению их основных и неотложных потребностей. Пользуясь случаем, я выражаю свою солидарность беженцам и благодарю власти за помощь этим жертвам", - сказал он, указав на необходимость осуществления среднесрочных мероприятий по решению проблем этих беженцев, вне зависимости от их гражданского статуса. Специальный докладчик представит полный отчет о визите Совету по правам человека в 2024 году.