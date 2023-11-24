Пятница, 24 Ноября 2023 15:06

АрмИнфо.Между Арменией и Россией с 30 декабря 2020 года действует соглашение о сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций, которым регулируется вещания армянских телеканалов в России, и российских в Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян , отвечая на вопросы горожан в прямом эфире 24 ноября.

В этой связи он заметил, что соглашения содержит четкие положения о неприемлемости вмешательства во внутренние дела страны и дестабилизации внутриполитической ситуации. Однако госинституты Армении, в частности Комиссия по телевидению и радио и Министерство высокотехнологической промышленности в последние месяцы, по словам Пашиняна, зафиксировали определенные проблемы, которые нарушают выше указанные договоренности.

<И учитывая дружественные отношения между Арменией и Россией и текущую ситуацию, Министерство высокотехнологической промышленности через официальное письмо пригласило российскую сторону на консультации, чтобы мы обсудили эту ситуацию и поняли , какие могут быть последствия и пути решения. И я надеюсь, что эти консультации пройдут как можно быстрее, чтобы мы этот вопрос смогли урегулировать в нормальной рабочей и дружественной среде>, - сказал он.

Отметим, что в начале ноября глава Комиссии по ТВ и радио Тигран Акопян в ходе слушаний в Парламенте по проекту бюджета сообщил, что за последние 2 месяца ведомство выявило нарушения положений Соглашения о вещании российских каналов в Армении.

Напомним, что в октябре этого года на Первом канале РФ вышла программа <Никол Пашинян: предвестник беды. Куклы наследника Тутти>, в ходе которой прозвучали оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Армении. В связи с этим российский посол был вызван в МИД Армении, где последнему была вручена нота протеста.