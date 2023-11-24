Пятница, 24 Ноября 2023 14:06

АрмИнфо.Пока неясно, Азербайджан согласен заключить мирный договор с Арменией, основанный на трех принципах, или нет, заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян 24 ноября в ходе прямого эфира, отвечая на соотвествующий вопрос гражданина.

<По состоянию на данный момент пока неочевидно и неясно, в конце концов, Азербайджан согласен, подтверждает (готовность) заключить мирный договор с Арменией на основе трех принципов>, - сказал он.

Он напомнил, что принципы были согласованы в результате встреч между мной и президентом Азербайджана в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Эти договоренности были зафиксированы в заявлениях Шарля Мишеля по итогам трехсторонних встреч от 14 мая и 15 июля.

Первый принцип мира, пояснил премьер, состоит в том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга, с пониманием того, что территория Армении составляет 29 тысяч 800 квадратных километров, территория Азербайджана - 86 тысяч 600 квадратных километров.

Второй принцип конкретизирует первый принцип и заключается в следующем: политической основой делимитации границы между Арменией и Азербайджаном является Алма-Атинская декларация 1991 года. В рамках этой декларации были зафиксированы следующие два важных факта: СССР прекращает свое существование, 12 советских республик, в том числе Армения и Азербайджан, признают территориальную целостность, суверенитет друг друга, нерушимость существующих, то есть административных границ, и, следовательно, существующие между республиками СССР административные границы становятся государственными границами.

<На этой базе между Арменией и Азербайджаном существует определенное понимание о том, что для делимитации границы следует использовать карты Генерального штаба ВС СССР 1974-1990 годов>, - указал Пашинян. Есть также понимание, что Армения и Азербайджан не имеют друг к другу территориальных претензий и готовы взять на себя юридическое обязательство не выдвигать подобных претензий в будущем.

Третий принцип мира с Азербайджаном заключается в следующем: региональные коммуникации должны быть вновь открыты на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства стран.

<Сегодня, анализируя заявления, мы не можем с уверенностью утверждать, что Азербайджан отказывается заключить договор о мире на основе вышеуказанных трех принципов. Одновременно, мы не можем утверждать, что Баку подтверждает свою приверженность этим принципам>, - пояснил премьер.

<Необходимо прояснить эти детали и тонкости в ходе переговоров>, - заметил глава армянского кабмина, напомнив, что 30 ноября состоится встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и демаркации границ. <Мы сделаем выводы по вопросу готовности Баку идти на мир с Ереваном по итогам этих обсуждений и переговоров>, - заключил Пашинян, еще раз подчеркнув важность внесения конкретики в ранее заявление бакинского лидера Ильхама Алиева о признании территориальной целостности РА.