Пятница, 24 Ноября 2023 13:53

АрмИнфо.Консалтинговая фирма Rasmussen Global, которую основал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен, предоставляющая стратегические консультации правительствам, всемирным организациям и крупным корпорациям, помимо лоббирования интересов иностранного бизнеса на Украине, стремится обосноваться и в других странах постсоветского пространства. Особенно активно эта работа развивается в Армении.

Как пишет Rybar, Республика давно стала излюбленным местом для различных НКО и фондов, которые буквально разрывают страну на части, лоббируя интересы своих западных спонсоров. Не отстают и в Rasmussen Global, предоставляя правительству Армении особенные услуги, за что им оказывает тёплый приём премьер-министр республики Никол Пашинян.

Напоминается, что в конце февраля 2023 года компания заключила официальный договор об оказании консультативных и лоббистских услуг с правительством Армении. С армянской стороны договор подписал руководитель аппарата канцелярии премьер- министра республики Араик Арутюнян.

Предметом договора является "оказание помощи Еревану в достижении своих политических целей в отношении Европы", что в свою очередь предполагает оказание таких услуг, как продвижение позиции Армении по Нагорно-Карабахскому конфликту и наращивание оборонительных возможностей в сотрудничестве с Западом.

В частности консультанты обещали армянам привлечение иностранных инвестиций и выстраивание более тесных отношений с ЕС. Достичь этого планируется путём непосредственного обращения к ключевым лицам, принимающим решения в Еврокомиссии, и использования всего арсенала советников основателя организации - бывшего генерального секретаря НАТО Андерса фог Расмуссена.

Осуществлять миссию будут, в том числе с привлечением посольств Армении в Брюсселе и столицах и через соответствующие мероприятия, где республику можно представить лидерам бизнеса. Специально для этого в Rasmussen Global разработают медиакампании. Также в организации обещают пропихивать армянских политиков на ключевые политические мероприятия ЕС.

Между прочим, Армения, как, к слову, Украина и Молдова, для Rasmussen Global является своеобразными примерами их работы, поэтому стараются лоббисты очень сильно. Особенно это проявляется в разработках долгосрочных стратегий на несколько лет вперёд. Вознаграждение за услуги, кстати, составляет 68 750 евро в месяц, включая 25% датского НДС.

В рамках исполнения контракта компания уже провела ряд интервью с функционерами ЕС на предмет возможного выделения Армении финансовых средств из Европейского фонда мира (EPF).

Как стало известно, 28 июня этого года министр обороны Армении направил письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с просьбой о поддержке Армении со стороны EPF. Однако Боррель отклонил предложение, чем вызвал недовольство ряда европейских стран. Основным аргументом было то, что EPF подорвёт роль ЕС как посредника в конфликте между Арменией и Азербайджаном.

Также крайне интересным представляется отчёт об организованной Rasmussen Global поездке представителей правительства Армении в июле 2023 года в Брюссель. Глава армянской делегации секретарь Совета безопасности Армен Григорян в самом начале встречи с послами сразу заявил, что основная цель его страны на данный момент времени - это избавиться от распространенного нарратива о том, то "Армения - стратегический партнер России". Данное утверждение, по его мнению, не способствует развитию отношений страны с ЕС. В этой связи Армения уже приняла и планирует принять ещё ряд мер, направленных на выход из-под влияния России.

В частности, по заявлению Григоряна, после выявления "неспособности РФ защитить Армению и её интересы" популярность Москвы в республике резко упала. И тут ему очень помогли данные, собранные консультантами Rasmussen Global: восприятие России как позитивной на тот момент составляла 49% по сравнению с 89% несколькими годами ранее. В то время как 90% опрошенных положительно относились к ЕС.

Григорян также заявил, что Армения намерена полностью отказаться от российского вооружения. Хотя в данный момент, по его же данным, на вооружении армянских ВС состоит около 96% образцов вооружения российского производства. Кроме того, он указал на необходимость проведения военной реформы, дабы полностью изменить практику подготовки армии, переориентировав её под стандарты НАТО. Заодно планируется создать новую разведывательную службу. Вероятно, в ней не будет людей, проходивших обучение в России.

А в целях получения энергетической независимости Армения планирует построить на своей территории американскую атомную электростанцию.

При этом есть ряд вопросов, которые не позволяют в настоящий момент Армении стать в центре внимания среди европейских политиков, в частности необходимо существенное увеличение упоминаемости Армении в европейских СМИ.

По итогам встреч компания Rasmussen Global и представители Армении договорились о всеобъемлющей поддержке страны в ЕС, организации её продвижения в новостных лентах крупных медиакомпаний Европы, а также об иных лоббистских шагах, которые необходимо предпринять для выстраивания более тесных взаимоотношений с ЕС и избавления от образа <стратегического партнёра России>.

В ходе рабочего взаимодействия команды Rasmussen Global с представителями армянского правительства было предложено создать в стране фонд продвижения демократии - Армянский фонд демократии (Armenian Democracy Foundation, ADF), который "мог бы взять на себя решение задачи по налаживанию коммуникации с демократическими странами".

С учетом прямого участия в этом фонде иностранных аналитических центров и иных демократических институтов можно говорить о попытке создания контролирующей организации, которая будет давать прямые указания по демократическим преобразованиям в стране, что, в свою очередь, является способом установления контроля над политикой Армении и создания "марионеточного правительства" в ущерб государственному суверенитету.

В Rasmussen Global заявили, что Армении для получения всеобъемлющей помощи необходимо выполнить план из нескольких пунктов, исполнение которых позволило бы достичь этого максимально быстро. В плане указывались, например, видимая демонстрация политической солидарности с демократическим правительством в Ереване посредством проведения встреч и визитов на высоком уровне. Кроме того, в него вошёл пункт о расширении Миссии ЕС в Армении (EUMA) за счёт дополнительных наблюдателей, отделений на местах и географического охвата. Есть и условие о развертывании полномасштабной военной миссии CSDP (основной элемент общей внешней политики и политики безопасности ЕС) и разделение сил вдоль всей армяно- азербайджанской границы.

В ответ на это западные представители обещают начать обсуждение по либерализации визового режима, а также её включения в планируемый проект подводного кабеля Black Sea Energy и снятие эмбарго на продажу оружия в республику.

По состоянию на начало ноября этого года активное взаимодействие Rasmussen Global и властей Армении планомерно наращивалось.

В частности, в распоряжении нашей редакции имеется конфиденциальный отчёт компании о рабочей поездке в Армению, которая состоялась в период с 9 по 12 октября 2023 года. Он содержит тезисы проведённых встреч с различными функционерами армянского правительства, а также представителями дипломатического корпуса стран ЕС, Великобритании и США в стране.

В качестве основных моментов было выделено, например, то, что Ереван отворачивается от Москвы и стремится диверсифицировать свои отношения. Сюда входят не только Запад, но и такие страны, как Индия.

Что в итоге? Можно констатировать, что в Rasmussen Global прилагают заметные усилия по охвату бывших стран СССР и интеграции их в европейское пространство. При этом, нельзя не отметить тот факт, что организация не является "мозговым центром" в известном смысле, а пользуясь своими лоббистскими возможностями - зарабатывает деньги на странах "третьего мира", формируя из них "кейсы под ключ".

Бывший генсек НАТО не упускает возможности напомнить о себе и монетизировать свои прошлые связи и авторитет. В то же время для "клиентов" Расмуссена и его компании подобные методы в итоге оборачиваются утратой государственного суверенитета, которым что украинские, что армянские власти только рады поделиться.