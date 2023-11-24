Пятница, 24 Ноября 2023 13:34

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял главу Службы внешней разведки Федеративной Республики Германия (BND) Бруно Каля.

Как сообщает пресс-служба премьера, обсуждались вопросы, связанные с отраслевым сотрудничеством между Арменией и Германией.

Состоялся обмен мыслями о процессах, происходящих в регионе, обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.